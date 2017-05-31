Названы лучшие турнаправления 2 31.05.2017, 14:41

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На первом месте в списке оказался французский город Ла-Сьота.

Издание The Business Insider обнародовало список лучших туристических направлений по версии авторитетного сервера Airbnb. На первом месте оказался французский портовый город Ла-Сьота, пишет korrespondent.net.

Многие из этих направлений расположены на побережье, как и следовало ожидать в это время года.

Далее расположились в списке города Салоу в Испании и Тайнань в Тайване, итальянская коммуна Леванто в Италии и Джохор-Бару в Малайзии.

Также в список включены Ханой во Вьетнаме, Скарборо в Великобритании и остров Принца Эдуарда в Канаде.