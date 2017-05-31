Названы лучшие турнаправления

Названы лучшие турнаправления2
- 31.05.2017, 14:41
- 5,572
На первом месте в списке оказался французский город Ла-Сьота.
Издание The Business Insider обнародовало список лучших туристических направлений по версии авторитетного сервера Airbnb. На первом месте оказался французский портовый город Ла-Сьота, пишет korrespondent.net.
Многие из этих направлений расположены на побережье, как и следовало ожидать в это время года.
Далее расположились в списке города Салоу в Испании и Тайнань в Тайване, итальянская коммуна Леванто в Италии и Джохор-Бару в Малайзии.
Также в список включены Ханой во Вьетнаме, Скарборо в Великобритании и остров Принца Эдуарда в Канаде.