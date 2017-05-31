Российский «дипломат» в Литве оказался сотрудником разведки 6 31.05.2017, 14:58

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Контрразведка Литвы обнародовала фотографии сотрудника российской разведки, выдающего себя за дипломата.

«Дипломат» приобрел печальную известность после того, как стал посещать лекции и семинары в Институте международных отношений и политических наук Вильнюсского университета.

Корреспондент Charter97.org выяснил, чем занимался «дипломат» в Вильнюсе.

Глава Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис прокомментировал деятельность российского дипломата:

«По нашим данным, это офицер разведки, который выдает себя за дипломата. Я не думаю, что сейчас время объявлять его имя или фамилию, посмотрим, какими будут дальнейшие действия».

Литовские спецслужбы не исключают, что в будущем, если сотрудник российской разведки не прекратит посещать лекции и семинары в университете, то не только его фотография, но и имя, и фамилия будут публично обнародованы в средствах массовой информации. Напоминаем, что буквально на днях Эстония выслала двух российских дипломатов - генконсула России в Нарве Дмитрия Казеннова и консула Андрея Сургаева. Причина, по которой дипломатам придется покинуть Эстонию, дипломатическое ведомство балтийской республики пока не сообщило.

По просьбе Charter97.org казус с российским дипломатом-разведчиком прокомментировал литовский военный эксперт Вайдас Сальджюнас.

По словам Сальджюнаса, пока что анонимный россиянин, скорее всего, не единственный любитель среди российского дипломатического корпуса посещать занятия и семинары в Вильнюсском университете.

«В отчете Департамента внутренней безопасности есть краткое упоминание о других таких случаях, хотя лично мне они неизвестны», - сообщил Сальджюнас. По словам эксперта, в течение последних лет несколько случаев шпионажа закончились для фигурантов судимостями. Эксперт считает, что универсального средства защиты от попыток иностранной разведки внедриться в Литву нет, но есть несколько методов, которые могут серьезно затруднить жизнь сотрудникам чужих спецслужб в Литве.

«Активная работа контрразведки, активное общество, внимательность, сотрудничество с государственными учреждениями, отказ от общения с подозрительными лицами - все эти методы должны и могут серьезно осложнить жизнь для сотрудников иностранных разведывательных служб враждебных нам государств», - добавил Сальджюнас.

Аналитик считает, что, несмотря на то, что российская пропаганда распространяет мифы, что Литва небольшое, неинтересное России карликовое государство, действия российской разведки указывают на совершенно противоположное.

«Российские спецслужбы прилагают массу усилий, чтобы просочиться во все слои общества, развивать свою разведывательную деятельность, вербовать людей, ставят палки в колеса национальным интересам Литвы, саботировать проекты, направленные на уменьшение зависимости от России, сеять сомнения и таким образом способствовать сближению Литвы с Российской Федерацией, чтобы удержать нас в сфере своего влияния. Поэтому всем нам нужно быть внимательными к тому, что происходит вокруг», - уверен Сальджюнас.