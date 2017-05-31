В Варшаве создадут четыре белорусские школьные группы вместо одной 31.05.2017, 15:02

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Инициативу поддержало Министерство образования и мэрия польской столицы.

В следующем учебном году в Варшаве может появиться четыре белорусские межшкольные и дошкольные группы. По польским законам, для того, чтобы открыть межшкольных группу, нужно минимум трое детей, сообщает «Радыё Свабода».

Желающих уже гораздо больше, чем было в феврале, когда родители впервые озвучили эту идею, рассказывает переводчица из Варшавы Мария Луцевич-Напалкова, мама двух будущих учениц межшкольных и школьных групп.

«Мы стартовали с минимальными планами, чтобы просто открыться, но получилось, что желающих намного больше. Возможно, что будет две группы для младших детей, и две для школьников. Наша акция вызвала достаточно большой интерес. Мы надеемся, что она будет расширяться».

Заявления в дошкольную группу можно подавать до конца июня. Инициаторы кампании просят всех заинтересованных писать на адрес [email protected] и обещают, что помогут с дальнейшими формальностями. Заявления родителей рассматривает мэрия Варшавы.

«И представители Министерства, и варшавская мэрия, поддерживают нашу инициативу. Ранее открыть межшкольные группы в Варшаве удалось только у украинцев, немцев и армян. Мы надеемся, что с нового учебного года начнутся занятия с детками», - говорит Мария Луцевич-Напалкова.

В данный момент идет поиск учителей и воспитателей в белорусские группы. Родители призывают заинтересованных лиц связываться и присылать свои предложения на указанный выше мейл.

«Группы должны будут работать по принципу дополнительных занятий после основных уроков в школах и занятий в садах. Форму мы еще будем обсуждать вместе. Возможно, это будут будние дни, а возможно и выходные. Думаю, что начнем с занятий раз в неделю. По закону, там может быть и история, география и культура Беларуси. Мы с нетерпением ждем финала. И будем от малого идти серьезными шагами вперед».

Чтобы присоединиться к белорусским группам в Варшаве, либо создать собственную в любом другом городе Польши, достаточно выполнить две формальности. Нужно чтобы ребенок был гражданином Польши, а родители должны направить письменное заявление в школу или садик, где учатся их дети. По польским законам, для того, чтобы открыть межшкольные или дошкольные группы, нужно минимум трое детей.