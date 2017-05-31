Вице-премьер Жарко о графике «под Колю»: Это вопрос родителей, как выстроить рабочий день 36 31.05.2017, 15:23

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Чиновник переложил всю ответственность за нововведение на родителей.

Вице-премьера белорусского правительства Василия Жарко после выступления в «палате представителей» журналисты спросили как бывшего министра здравоохранения, в котором часу, по его мнению, должны начинаться уроки в белорусских школах, передает «Радые Свабода».

Вице-премьер ответил:

«Я буду говорить сейчас как педиатр. Я абсолютно уверен, что уроки должны начинаться в 9 часов утра, не раньше. Ведь именно с этого времени детский организм наиболее подготовлен к урокам. Если начинать занятия раньше, то детям приходится быть в сложной ситуации, а если первый и второй уроки еще сложные, то это настоящий стресс.

На сегодняшний день мы рассматриваем возможность начала занятий в школах в двух вариантах. Возможно, в некоторых школах уроки будут начинаться в половине, 9 утра, в других - в 9. Именно с этого времени нужно проводить уроки. Ведь когда я недавно услышал, что в одной школе заявили, что двери там будут открыты в 8 часов, а уроки начнутся только в 9, то это не выход из ситуации. Чем будут заниматься дети целый час - непонятно».

На вопрос журналистов, а что делать в таком случае родителям, вице-премьер ответил:

«А это их вопрос. Они должны подумать, как им выстроить свой рабочий день».

На вопрос, почему он как педиатр никогда раньше не говорил об этом, пока тему не затронул Лукашенко, Василий Жарко ответил:

«Ну, видимо, потому что лично у меня этой потребности не было. Мои дети уже взрослые».