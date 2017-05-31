Житель Круглянщины промышлял кражей кроватей 31.05.2017, 15:29

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Иллюстративное фото

Вору из деревни Кононовичи также приглянулись деревянный сундук и матрасы.

29 мая Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ст. 205 ч. 2 УК (Кража) в отношении пенсионера, жителя д. Кононовичи, 1954 г.р., пишет 6tv.by.

Это ушлый дедушка 22 и 24 мая в д. Кунцы Белыничского района путем свободного доступа похитил из дачного дома жителя г. Белыничи, 1980 г.р., три металлических кровати, два матраса, деревянный сундук на общую сумму 210 руб.

Похищенное у любителя чужих кроватей и сундуков изъято. Преступление раскрыто участковым инспектором милиции.