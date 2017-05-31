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В Британии придумали кроссовки из водорослей

  • 31.05.2017, 15:39
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Одна пара такой обуви удаляет углекислый газ из атмосферы, равный объему 40 воздушных шаров.

Компания Vivobarefoot из Лондона разработала совместно с производителем инновационных материалов Bloom, компанией из Сан-Диего, обувь из водорослей. Об этом сообщает издание reklamaster.com.

Для производства кроссовок компания Bloom использует водоросли, собранные в прудах и озерах, в том числе подверженных риску зарастания. Затем она производит из водорослей этилен-винилацетат (EVA), который, как правило, изготавливается из нефтепродуктов. Таким образом, кроссовки не наносят вреда окружающей среде.

Одна пара такой обуви мужского размера 42, согласно данным Vivobarefoot, возвращает 57 галлонов чистой воды в экосистему и удаляет углекислый газ из атмосферы, объем которого соответствует объему 40 воздушных шаров.

Продажи обуви Vivobarefoot из водорослей начнутся в июле 2017 года.


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