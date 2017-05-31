Ананич оправдывает задержания журналистов на весенних акциях протеста 18 31.05.2017, 15:56

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Лилия Ананич

Фото: БелТА

Глава лукашенковской пропаганды вступилась за силовиков.

Министр информации Беларуси Лилия Ананич заявила, что журналисты, которые задерживались на весенних акциях протеста, были участниками конфликта, пишет interfax.by.

«В нашей стране законодательство (...) определяет права и обязанности журналистов, в том числе и при соблюдении журналистского права должна учитываться и работа правоохранительных органов», - заявила Л.Ананич, отвечая на вопросы.

По ее словам, «журналистское сообщество в равной степени ответственно за соблюдение мира и спокойствия в стране. При освещении таких событий, где есть работа правоохранительных органов, должно быть четкое взаимодействие с пресс-службами ведомств и министерств», - продолжила министр.

«Но если журналист становится участником конфликта, то он для правоохранительных органов - такой же гражданин. У журналиста нет права быть активным участником конфликтных ситуаций. Он лишь освещает мероприятие, но не должен становиться эпицентром, когда вокруг журналиста накаляются страсти. Мы, к сожалению, видели, что отдельные средства массовой информации были такими катализаторами и это не является профессиональной деятельностью журналиста», - подчеркнула Л.Ананич.