Более четверти мировой численности зубров живет в Беларуси 31.05.2017, 16:06

5,948

Наша страна занимает первое место по количеству зубров, которые живут на воле.

В стране отмечается устойчивый положительный тренд роста поголовья зубров, пишет belsat.eu.

За 22 года количество этих животных в Беларуси увеличилось более, чем в четыре раза и по состоянию на 1 февраля этого года составила 1 574 особи.

Об этом сообщает Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси.

Задача по обеспечению дальнейшего роста и стабилизации численности белорусской популяции зубров на уровне, который гарантирует ее долгосрочное выживание (1500 особей), успешно выполнена. Беларусь является первой в мире страной по количеству зубров, которые свободно живут, при этом доля поголовья этого вида составляет более 25% от мировой численности.