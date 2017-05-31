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Более четверти мировой численности зубров живет в Беларуси

  • 31.05.2017, 16:06
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Наша страна занимает первое место по количеству зубров, которые живут на воле.

В стране отмечается устойчивый положительный тренд роста поголовья зубров, пишет belsat.eu.

За 22 года количество этих животных в Беларуси увеличилось более, чем в четыре раза и по состоянию на 1 февраля этого года составила 1 574 особи.

Об этом сообщает Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси.

Задача по обеспечению дальнейшего роста и стабилизации численности белорусской популяции зубров на уровне, который гарантирует ее долгосрочное выживание (1500 особей), успешно выполнена. Беларусь является первой в мире страной по количеству зубров, которые свободно живут, при этом доля поголовья этого вида составляет более 25% от мировой численности.


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