Белорусы смогут оплачивать медуслуги и авиабилеты только в рублях 31.05.2017, 16:20

Нацбанк прекратил выдачу разрешений авиаперевозчикам и медучреждениям на расчеты в иностранной валюте с физлицами.

Регулятор также не будет продлевать действующие разрешения, пишет tut.by.

При этом юрлица, которые предоставляют услуги по перевозке авиационным транспортом и медицинские услуги, по-прежнему смогут получать иностранную валюту от физлиц — нерезидентов в безналичном порядке из-за пределов Беларуси.

«Выданные ранее разрешения будут действительны до окончания срока их действия, — пояснили в Нацбанке. — Данное решение принято в рамках последовательной политики правительства и Нацбанка по дедолларизации национальной экономики и направлено на дальнейшее сокращение случаев использования иностранной валюты при осуществлении расчетов с физлицами на территории Беларуси».