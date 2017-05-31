закрыть
31 мая 2017, среда, 17:30
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Белорусы смогут оплачивать медуслуги и авиабилеты только в рублях

  • 31.05.2017, 16:20

Нацбанк прекратил выдачу разрешений авиаперевозчикам и медучреждениям на расчеты в иностранной валюте с физлицами.

Регулятор также не будет продлевать действующие разрешения, пишет tut.by.

При этом юрлица, которые предоставляют услуги по перевозке авиационным транспортом и медицинские услуги, по-прежнему смогут получать иностранную валюту от физлиц — нерезидентов в безналичном порядке из-за пределов Беларуси.

«Выданные ранее разрешения будут действительны до окончания срока их действия, — пояснили в Нацбанке. — Данное решение принято в рамках последовательной политики правительства и Нацбанка по дедолларизации национальной экономики и направлено на дальнейшее сокращение случаев использования иностранной валюты при осуществлении расчетов с физлицами на территории Беларуси».


Мнение

Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского Евгений Липкович
Мужайтесь, люди, скоро осень!
Мужайтесь, люди, скоро осень! Ирина Халип


Интервью

Линас Кояла: Военные учения в Беларуси - это угроза
Линас Кояла: Военные учения в Беларуси - это угроза
Статкевич: Лукашенко не доверяет белорусской армии в ситуации народных протестов
Статкевич: Лукашенко не доверяет белорусской армии в ситуации народных протестов
Евгений Афнагель: Белорусам надо быть готовыми защищать друг друга
Евгений Афнагель: Белорусам надо быть готовыми защищать друг друга
Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами