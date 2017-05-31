Как соратник Трампа искал корни в Беларуси 31.05.2017, 16:38

Американский юрист Ларри Карбовский, предки которого родом из Гродненщины, около 30 лет исследует историю своей семьи.

Ларри Карбовский давно мечтал побывать в Беларуси, чтобы посетить деревни и городки, откуда происходил его род и представить книгу о своей семье гродненцам в Центре городской жизни, передает «Белсат».

Кто такой Ларри Карбовский и откуда его род?

Ларри по профессии юрист и владеет собственной фирмой. Занимается еще и политикой и имеет должность председателя Республиканской партии в Чарльстоне. Представителем партии республиканцев является нынешний президент США — Дональд Трамп. Предки Ларри Карбовского происходят из деревни Кобровцы. Позже они жили в Острино, Новом Дворе, Скиделе, Озерах, некоторые жили в Гродно. Предки Ларри сильно пострадали во времена Второй мировой войны, многие из них погибли во время Холокоста. Родной дядя Ларри — Исаак Карбовский был узником одного из гродненских гетто, но ему удалось бежать и воевать с нацистами в составе партизанского отряда.

«Американская история» семьи Карбовских

«Американская история» семьи Карбовских началась с эмиграции в штаты прадедушки Ларри. Он уехал в США, работал на разных работах несколько лет, а затем прислал деньги своей жене и сыну Иосифу — дедушке Ларри, чтобы те смогли перебраться в США. В межвоенное время подобная практика была весьма распространена среди жителей территорий Западной Беларуси. Некоторые возвращались обратно на Родину, а за заработанные деньги покупали землю.

Благодаря деду Ларри заинтересовался историей своей семьи. В детстве будущий юрист Карбовский часто слушал рассказы дедушки о местах, где тот вырос.

«На меня очень сильно повлияли истории моих предков, которые жили в Озерах и переехали в США. Я навсегда запомнил, как они описывали Озера. У них всегда были очень приятные воспоминания о Родине. Желание посетить Беларусь возникло у меня в детстве, я хотел увидеть ту землю, где жили мои предки», — рассказывает он на встрече.

Американец, который читает книги белорусских историков

Около 30 лет назад Ларри начал исследовать историю своего рода. Даже пытался приехать в Беларусь в 1984 году, однако не получилось и он посетил Литву.

«Я начал искать свои корни 10 лет тому назад и это очень сложный процесс. Мои контакты из Литвы и Беларуси помогали искать историю моей семьи: документы и снимки», — говорит Ларри Карбовский.

Много полезной информации Карбовский нашел в книге «Скидель и его окрестности» доктора исторических наук Сергея Токти. Потом у Ларри родилась идея создать брошюру об истории его семьи, где расположены документы, связанные с родными местами его предков и их фото. Эту брошюру Карбовский представил гродненцам в Центре городской жизни.

«Я буду стараться донести им, что их Родина здесь»

После поездки по местам своего рода Ларри очень разволновался, что многие из американцев, которых предки уехали из Беларуси в США не интересуются историей своего происхождения.

«В США живет много людей, корни которых находятся в Беларуси. Однако, они не знают этого. Поэтому я буду стараться донести, что их Родина здесь. И им следовало бы поискать и посетить те места, которые связаны с судьбой их предков. Я очень люблю природу, побывав на родине предков становится понятно, почему у меня к ней такая тяга», — говорит Ларри.

Ларри приехал в Беларусь со своей дочерью и кузиной. Все вместе они были под большим впечатлением от вежливости белорусов. По приезду в США Карбовский обещал рассказать своим знакомым и друзьям о прекрасных достопримечательностях гродненской земли.

«Буду призывать их посетить Беларусь, так как это очень вежливая страна» — подытожил Ларри и обещал вскоре снова приехать на землю своих предков.