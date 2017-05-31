Политзаключенного Дмитрия Новика перевели в СИЗО КГБ 31.05.2017, 16:35

16 патриотов продолжают находиться за решеткой.

Дмитрия Новика снова перевели в СИЗО КГБ, сообщила общественная представительница семей задержанных по «делу патриотов» Нина Шидловская.

«Об этом рассказала его жена. Также известно, что завтра будет допрос. К сожалению, это все, что мы знаем. О причинах перевода и что это значит, к сожалению, сейчас говорить трудно», - рассказала «Свабодзе» Нина Шидловская.

До сих пор Дмитрий Новик находился в СИЗО № 1 на Володарского.

Сейчас Дмитрию Новику можно отправлять письма в адрес а/я 8, Главпочтамт, Минск.

Дело активистов «Белого легиона», которое в независимых СМИ получило название «дело патриотов», началась перед Днем Воли, после публичного заявления Лукашенко о задержании «боевиков», которые тренировались в лесах под Бобруйском и в других местах.

Всего было арестовано 35 человек. На данный момент в изоляторах КГБ и МВД содержится 16 политзаключенных.

Некоторым предъявили обвинения в подготовке «массовых беспорядков», а бывшим активистам «Белого легиона» добавили еще и статью о создании «незаконного вооруженного формирования».