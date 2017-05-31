Белорусские власти продолжают залезать в долги 31.05.2017, 16:52

Внешний государственный долг Беларуси продолжает увеличиваться.

Внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 мая 2017 года составил $13,9 млрд, увеличившись с начала года на $258,52 млн (с учетом курсовых разниц), или на 1,9%, сообщает министерство финансов Беларуси, пишет interfax.by.

По данным Минфина, за январь-апрель 2017 года Беларусь взяла в долг внешних государственных займов на сумму $530,3 млн. В том числе привлечено $300 млн кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), $160,7 млн кредитов правительства и банков Российской Федерации, $32,2 млн кредитов банков Китая, $34,6 млн - кредитов Международного банка реконструкции и развития (МБРР), $2,8 млн - Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Погашение внешнего государственного долга с начала года составило $337 млн, в том числе $98,9 млн - банкам КНР, $119,6 млн - правительству РФ, $88,3 млн - ЕФСР, $29,3 млн - МБРР, $0,7 млн - США, $0,2 млн - ЕБРР.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 мая 2017 года составил Br9,9 млрд, уменьшившись с начала года на Br0,3 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 3,3%.

За январь-апрель размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических лиц и физических лиц на сумму $356,7 млн, погашено валютных и рублевых гособлигаций для юрлиц и физлиц на сумму $399 млн и Br33,3 млн.