СМИ: Александр Хацкевич возглавит киевское «Динамо» 31.05.2017, 16:58

Александр Хацкевич

Фото: abff.by

Ранее белорусский специалист работал в структуре клуба.

Бывший главный тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич возглавит киевское «Динамо», сообщает «Динамомания».

Хацкевич был игроком «Динамо» с 1996 по 2003 годы, а затем работал тренером в структуре клуба (2010-2014), возглавляя молодежную команду «Динамо» и «Динамо-2», пишет pressball.by.

Официально имя нового наставника «Динамо», и состав его тренерского штаба официально будут объявлены 1 июня. В настоящее время киевской командой руководит Сергей Ребров, у которого контракт заканчивается 31 мая.