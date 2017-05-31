СМИ: Александр Хацкевич возглавит киевское «Динамо»
- 31.05.2017, 16:58
Ранее белорусский специалист работал в структуре клуба.
Бывший главный тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич возглавит киевское «Динамо», сообщает «Динамомания».
Хацкевич был игроком «Динамо» с 1996 по 2003 годы, а затем работал тренером в структуре клуба (2010-2014), возглавляя молодежную команду «Динамо» и «Динамо-2», пишет pressball.by.
Официально имя нового наставника «Динамо», и состав его тренерского штаба официально будут объявлены 1 июня. В настоящее время киевской командой руководит Сергей Ребров, у которого контракт заканчивается 31 мая.