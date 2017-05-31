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СМИ: Александр Хацкевич возглавит киевское «Динамо»

  • 31.05.2017, 16:58
Александр Хацкевич
Фото: abff.by

Ранее белорусский специалист работал в структуре клуба.

Бывший главный тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич возглавит киевское «Динамо», сообщает «Динамомания».

Хацкевич был игроком «Динамо» с 1996 по 2003 годы, а затем работал тренером в структуре клуба (2010-2014), возглавляя молодежную команду «Динамо» и «Динамо-2», пишет pressball.by.

Официально имя нового наставника «Динамо», и состав его тренерского штаба официально будут объявлены 1 июня. В настоящее время киевской командой руководит Сергей Ребров, у которого контракт заканчивается 31 мая.


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