Соблюдение прав человека в Беларуси — это и есть региональная безопасность Андрей Санников

31.05.2017, 17:03

Андрей Санников

Очень насыщенный и интересный получился Х Форум Балтийского региона, который прошел вчера в Турку (Финляндия).

Хочу привести некоторые тезисы моих выступлений.

"Нас попросили представиться, а я хочу еще и сделать признание: я был осужден и сидел в тюрьме. Сидел за то, что участвовал в выборах против Лукашенко в 2010 году и в мирной демонстрации протеста против фальсификации этих выборов.

Сегодня меня вновь обвиняют, на этот раз в организации вооруженного переворота в Беларуси. По этому делу сейчас в тюрьмах пытают 16 политзаключенных.

Я знаю, что в зале находятся представители белорусского посольства, которых прислали не для участия в конференции, а для наблюдения за мной. У меня к ним та же просьба, что и к моим доносителям в колониях. Я всегда просил об одном: доносите, но не искажайте мои слова. Скрывать мне нечего.

Так вот, пользуясь присутствием здесь представителей режима, хочу заявить, что являюсь принципиальным сторонником ненасильственных методов и мирных трансформаций. Обвинения в мой адрес - ложь, а проходящие по этому делу политзаключенные - невиновны.

На этом форуме, как и на многих других, не хотят видеть официальных представителей Беларуси. Это легко поправить. Освободите всех политзаключенных, перестаньте преследовать Евгения Афнагеля, Максима Винярского, Полину и Андрея Шарендо, Леонида Кулакова, других демократических активистов и журналистов, прекратите репрессии, проведите честные выборы, и вас станут приглашать.

Именно свободные выборы могут спасти страну от катастрофы.

На протяжении многих лет мы говорили о том, что диктатура в Беларуси угрожает безопасности наших соседей и Европы в целом. Сегодня это стало совершенно очевидно. Растет обеспокоенность предстоящими этой осенью учениями Запад-2017, в ходе которых по приглашению Лукашенко на территории Беларуси будет находиться большое количество российских войск, и неизвестно, чем это закончится.

Мы здесь слышали, как представители Литвы говорили об угрозе их безопасности из-за строительства Островецкой АЭС. Все эти угрозы реальные и вызваны существованием режима, который захватил власть в Беларуси.

Пора уже перестать делать раз за разом одни и те же ошибки: пытаться помочь демократическим и экономическим реформам в диктаторских странах с помощью самих диктаторов. Этого не получится, а продолжение такой политики будет приводить к новым конфликтам и вспышкам насилия.

Не должно быть сомнений в том, что соблюдение прав человека, поддержка демократических институтов, независимых медиа - это и есть безопасность. Самая что ни на есть осязаемая безопасность и защита от агрессии. И в нее необходимо инвестировать.

К сожалению, в Лукашенко все еще пытаются увидеть гаранта независимости и буферную защиту от Путина. Это большая ошибка, которая приведет к новым угрозам для европейской безопасности. Странно, что в эти опасные игры играют не только некоторые правительства, но и американские и европейские фонды, которые призваны оказывать поддержку реальной защите прав человека и свободной прессе.

Беларусь крайне важна для всего региона, и сегодня есть возможность помочь нам освободится от диктатуры мирным путем через честные выборы".

Андрей Санников, лидер гражданской кампании "Европейская Беларусь", специально для Charter97.org