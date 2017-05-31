закрыть
31 мая 2017, среда, 17:29
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Соблюдение прав человека в Беларуси — это и есть региональная безопасность

  • Андрей Санников
  • 31.05.2017, 17:03
Андрей Санников

Очень насыщенный и интересный получился Х Форум Балтийского региона, который прошел вчера в Турку (Финляндия).

Хочу привести некоторые тезисы моих выступлений.

"Нас попросили представиться, а я хочу еще и сделать признание: я был осужден и сидел в тюрьме. Сидел за то, что участвовал в выборах против Лукашенко в 2010 году и в мирной демонстрации протеста против фальсификации этих выборов. 

Сегодня меня вновь обвиняют, на этот раз в организации вооруженного переворота в Беларуси. По этому делу сейчас в тюрьмах пытают 16 политзаключенных.

Я знаю, что в зале находятся представители белорусского посольства, которых прислали не для участия в конференции, а для наблюдения за мной. У меня к ним та же просьба, что и к моим доносителям в колониях. Я всегда просил об одном: доносите, но не искажайте мои слова. Скрывать мне нечего.

Так вот, пользуясь присутствием здесь представителей режима, хочу заявить, что являюсь принципиальным сторонником ненасильственных методов и мирных трансформаций. Обвинения в мой адрес - ложь, а проходящие по этому делу политзаключенные - невиновны. 

На этом форуме, как и на многих других, не хотят видеть официальных представителей Беларуси. Это легко поправить. Освободите всех политзаключенных, перестаньте преследовать Евгения Афнагеля, Максима Винярского, Полину и Андрея Шарендо, Леонида Кулакова, других демократических активистов и журналистов, прекратите репрессии, проведите честные выборы, и вас станут приглашать. 

Именно свободные выборы могут спасти страну от катастрофы.

На протяжении многих лет мы говорили о том, что диктатура в Беларуси угрожает безопасности наших соседей и Европы в целом. Сегодня это стало совершенно очевидно. Растет обеспокоенность предстоящими этой осенью учениями Запад-2017, в ходе которых по приглашению Лукашенко на территории Беларуси будет находиться большое количество российских войск, и неизвестно, чем это закончится.

Мы здесь слышали, как представители Литвы говорили об угрозе их безопасности из-за строительства Островецкой АЭС. Все эти угрозы реальные и вызваны существованием режима, который захватил власть в Беларуси. 

Пора уже перестать делать раз за разом одни и те же ошибки: пытаться помочь демократическим и экономическим реформам в диктаторских странах с помощью самих диктаторов. Этого не получится, а продолжение такой политики будет приводить к новым конфликтам и вспышкам насилия.

Не должно быть сомнений в том, что соблюдение прав человека, поддержка демократических институтов, независимых медиа - это и есть безопасность. Самая что ни на есть осязаемая безопасность и защита от агрессии. И в нее необходимо инвестировать.

К сожалению, в Лукашенко все еще пытаются увидеть гаранта независимости и буферную защиту от Путина. Это большая ошибка, которая приведет к новым угрозам для европейской безопасности. Странно, что в эти опасные игры играют не только некоторые правительства, но и американские и европейские фонды, которые призваны оказывать поддержку реальной защите прав человека и свободной прессе.

Беларусь крайне важна для всего региона, и сегодня есть возможность помочь нам освободится от диктатуры мирным путем через честные выборы".

Андрей Санников, лидер гражданской кампании "Европейская Беларусь", специально для Charter97.org


Мнение

Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского Евгений Липкович
Мужайтесь, люди, скоро осень!
Мужайтесь, люди, скоро осень! Ирина Халип


Интервью

Линас Кояла: Военные учения в Беларуси - это угроза
Линас Кояла: Военные учения в Беларуси - это угроза
Статкевич: Лукашенко не доверяет белорусской армии в ситуации народных протестов
Статкевич: Лукашенко не доверяет белорусской армии в ситуации народных протестов
Евгений Афнагель: Белорусам надо быть готовыми защищать друг друга
Евгений Афнагель: Белорусам надо быть готовыми защищать друг друга
Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами