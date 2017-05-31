Новополоцкие пятиклассницы устроили погоню за рецидивистом и помогли его задержать 31.05.2017, 17:12

Инцидент произошел вечером 12 мая во дворе дома № 91 на улице Молодежной в Новополоцке.

Мужчина, который был 8 раз судим за хищения, воспользовавшись тем, что школьницы играли в волейбол, а их вещи лежали рядом с площадкой, схватил два мобильных телефона и бросился бежать. О том, что произошло дальше, tut.by рассказала официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.

Пятиклассница заметила, что мужчина похитил телефоны ее подруг. Девочки втроем тут же бросились за грабителем. Они кричали, чтобы он остановился и вернул похищенное. Одна из учащихся догнала и схватила беглеца за руку. Он, растерявшись, бросил телефоны на землю, но девочки продолжили его преследовать.

Мужчина попытался скрыться, забежав в подъезд. Рядом остановилась машина, и одна из девочек сообщила водителю, что в подъезде прячется грабитель. Мужчина вызвал милицию. Когда подозреваемый выбежал из подъезда, школьницы опять погнались за ним. Прибывшим сотрудникам милиции девочки рассказали о грабеже и, проезжая на служебном автомобиле мимо остановки общественного транспорта, указали на подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 206 УК (Грабеж, совершенный повторно).

Когда представители Следственного комитета поинтересовались у школьниц, не страшно ли было им преследовать грабителя, то услышали в ответ: «Догоняли ведь втроем, а еще помог водитель, который остановился и спросил, что случилось, и вызвал милицию».