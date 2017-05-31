Станислав Богданкевич: Падение уровня жизни – не кратковременное явление 31.05.2017, 17:23

Станислав Богданкевич

Стабильности в белорусской экономике пришел конец.

29 мая Лукашенко подписал указ, который отменяет необходимость паспорта при покупке валюты. Правда, нет никакой конкретики, когда “обменники” перестанут требовать документ: Нацбанку поручено в трехмесячный срок обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с указом “и принять иные меры по его реализации”. Полагают, что через три месяца и можно будет приобрести валюту без паспортов, пишет belprauda.org.

Продажа валюты по паспорту вводился во время валютного кризиса 2011 года. Тогда требование паспорта объяснялось необходимостью “выхода на единый равнозначный курс беларуского рубля”.

Почему беларуские власти пошли на отмену этой ограничительной меры?

Ситуацию в интервью Беларускай праўдзе объясняет бывший председатель Нацбанка Станислав Богданкевич.

Контроль за валютными сделками сохраняется

-Существуют другие нормы регулирования валютооборота. Банки обязаны сообщать в надзорные органы о любые сделки, превышающие 100 базовых величин – 23 тысячи рублей. Нет никакой необходимости повторно переписывать паспортные данные при покупке валюты.

Население тратит свои сбережения

-Я всегда добавляю, что стабильность не является свидетельством укрепления экономики; к сожалению, наблюдаемая стабильность вызвана падением уровня жизни беларусов. В жирные времена белорусы скопив определенную сумму долларов и евро, которые сегодня тратят на поддержание ранее достигнутого уровню жизни. Чтобы жить, как вчера, не хватает зарплат, пенсий, поэтому и вынуждены тратить свои сбережения.

Кризис пришел всерьез и надолго

-Надолго ли сохранится стабильность на валютном рынке? Думаю, что в течение ближайших месяцев эта стабильность закончится. Население поймет, что не стоит тратить на поддержание прежнего уровня жизни свои накопления. Падение уровня жизни – не кратковременное явление: не месяц, не два, не квартал надо переждать, – застой серьезный. А потому накоплении нужно беречь, а не тратить на хлеб с маслом.