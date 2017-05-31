Ученые назвали лучшее упражнение для улучшения работы мозга 3 31.05.2017, 17:34

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Лучшим занятием для улучшения работы мозга всегда считалась медитация, но последние исследования развеивают этот миф.

Согласно исследованиям, физические упражнения полезны не только для построения фигуры, работы сердца, но и улучшают память, настроение, работу мозга в целом. Лучший способ держать себя в форме – 45-минутная пешая прогулка или катание на велосипеде. Если вы ни разу не сделали прогулку за неделю, это уже отображается на умственных способностях, пишет vokrugsveta.ua.

Особенно полезны такие упражнения людям преклонного возраста. По результатам последнего исследования, когда люди в возрасте 60-88 лет с ранней стадией болезни Альцгеймера совершали 30-минутные прогулки 4 дня в неделю, у них зафиксировали увеличение межнейронных связей в 10 участках мозга.

Самое главное – это регулярность, поскольку даже небольшие перерывы могут испортить позитивный эффект. Чтобы проверить это предположение ученые провели другой эксперимент. Они попросили выносливых, натренированных спортсменов, которые занимаются спортом не меньше 4 часов в неделю, на 10 дней отказаться от всей физической активности. Уже через неделю ученые заметили у них значительное ухудшение кровоснабжения в 8 участках головного мозга, включая гипоталамус, который отвечает за память и обучение.

Чтобы определить, какие же упражнения лучше всего подходят для работы мозга, ученые провели еще одно исследование. Они сравнили показатели у людей, которые занимались аэробикой, интенсивными интервальными тренировками и силовыми упражнениями. Лучше всего мозг работал у людей, которые занимались аэробикой. В то время как тяжелая атлетика вовсе не оказала на него влияния.