Невосполнимая утрата Кремля 12 Наталья Гулевская

31.05.2017, 17:37

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Фото: Nataliy Zemboska/Anadolu Agency/Getty Images

Лубянские «кроты» крупно просчитались, когда решили воспользоваться брекситом.

Провал в Париже оказался для Кремля невосполнимой утратой, и по выражению лица Путина теперь все ясно — он не только не будет следующим президентом России, но и живым становится очень опасным для всего российских истеблишмента.

Геополитика — это всегда удел мыслящих и развивающихся политических элит, которые живут в реальном времени, а вектор развития направляют в будущее. Тесный союз Франции, имеющей ядерное оружие и право вето в Совбезе ООН, и экономически мощной Германии, выводят Евросоюз на один уровень таких сверхдержав, как США и Китай. Это событие меняет геополитический расклад в мире, и Китай, оказавшись в меньшинстве, больше не будет непреодолимой проблемой на пути цивилизованного демократического мира.

Лубянские "кроты" крупно просчитались, когда решили воспользоваться "брекситом" как убедительным пропагандистским инструментарием в развале Евросоюза. "Брексит" — это имперский английский синдром и не более. Любой европейский политик, поставивший в свою программу пункт отделения или ограничения отношений с объединенной Европой, не только проиграет выборы в своем государстве, но и перестает быть рукопожатным в серьезных политических кругах Евросоюза.

Теперь можно смело сказать, что минские договоренности, как областной украинский формат себя полностью исчерпал, и пришло время перенести решение этого конфликта в поле зрения США, Китая и Евросоюза. Именно в составе этих сверхдержав и впредь должны приниматься самые важные и судьбоносные решения для нашей планеты, а остальные страны должны самостоятельно определиться с какой из этих трех сверхдержав им налаживать более тесные и союзнические отношения.

Причина послевоенной нестабильности в мире напрямую связана с приходом к власти во Франции властолюбивого де Голля, который ради своих амбиций не только разорвал европейское единство, но и сделал Францию на десятилетия лево-популистской. С приходом Макрона, наконец-то, закрывается позорная страница Франции и, надеюсь, больше никогда в сердце Европы не появится фанатичная любовь к большевикам, коммунистам и прочей социалистической нечисти, которая борется с частной собственностью и другими концептуальными либеральными принципами.

Наталья Гулевская, obozrevatel.com