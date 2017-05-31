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Гродненцы хотят воспитывать детей на белорусском языке

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  • 31.05.2017, 17:56
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В еще одном гродненском детском саду появится белорусскоязычная группа.

В Октябрьском районе Гродно может заработать первая за много лет белорусская группа детского сада. Она сформирована в садике №65 на улице Репина. До этого только в Ленинском районе города существовала возможность воспитывать детей по-белорусски. Хотя набор в садики закончен, в эту белорусский группу осталось несколько вакансий, передает «Радые Рацыя».

Говорит председатель областного совета Таварыства беларускай мовы Алесь Крой:

- Заведующая садика сказала, что у них есть 22 кровати для детей. На вчерашний день было подано 17 заявлений от родителей. Поэтому группа еще может принять желающих.

Известно, что в этом году в новом учебном году в садах №45 и № 65 Гродно по-белорусски будет воспитываться около пятидесяти детей.


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