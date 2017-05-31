Россия высылает двух эстонских дипломатов 4 31.05.2017, 18:00

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Эстонские дипломаты должны уехать из РФ в течение пяти дней.

МИД России в среду, 31 мая, объявил двух эстонских дипломатов персонами нон грата и предписал им покинуть страну в течение пяти дней. Речь идет о генконсуле Эстонии в Санкт-Петербурге и руководителе Псковской канцелярии генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге. Соответствующая нота была вручена эстонскому послу в Москве, пишет «Немецкая волна».

МИД России пояснил, что предпринял такой шаг в ответ на аналогичные действия эстонской стороны. Ранее, 26 мая, генконсулу России в Нарве Дмитрию Казеннову и консулу Андрею Сургаеву была вручена нота, согласно которой оба должны покинуть Эстонию. Посольство РФ в Эстонии сообщило 31 мая, что Казеннов уезжает в среду, а Сургаев уже покинул страну накануне. Официально причина высылки не сообщалась.