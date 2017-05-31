Фотофакт: для кого на тротуаре в Минске появился «лежачий полицейский»? 10 31.05.2017, 18:10

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Фото: «Онлайнер»

Искусственная неровность на тротуаре создает проблемы для мам с колясками.

Искусственные неровности используются для снижения скорости на отдельных участках проезжей части — главным образом возле пешеходных переходов. Автовладельцы недовольны: говорят, что страдает подвеска. Однако такая мера по-прежнему считается эффективной для обеспечения безопасности на дороге, пишет «Онлайнер».

А для чего «лежачий полицейский» понадобился на тротуаре?

На улице Владислава Голубка в Минске искусственная неровность есть на тротуаре. Она выкрашена в желтый цвет и напоминает стандартный элемент дороги.

Предположительно, «лежачий полицейский» установили для велосипедистов, причем в интересах их собственной безопасности. Дело в том, что указанный участок улицы Голубка — ровный, с уложенным асфальтом в качестве пешеходной дорожки — нередко используется любителями прокатиться на велосипеде. За лежачим полицейским расположен въезд на территорию гаражного кооператива, по которому часто движутся машины. Чтобы вынудить велосипедистов замедлиться перед «перекрестком», предположительно, и была установлена искусственная неровность.

Опасность в том, что велосипедист может поехать через дорогу, не глядя по сторонам, в особенности если ему не мешают высокие бордюры. Водитель, поворачивая, также может не заметить стремительно приближающийся велосипед. Такие ДТП уже случались в Минске.

Велосипедистам в городе затруднительно двигаться с высокой скоростью. На тротуаре ходят пешеходы, а по проезжей части ехать запрещено. Кроме того, приходится притормаживать из-за высоких бордюров, пешеходов, неровностей на дороге. Однако на пустом ровном участке дороги даже любитель сможет разогнаться до скорости выше 30 км/ч. Тормозной путь в этом случае будет достаточно большим.

В то же время искусственная неровность на тротуаре мешает пешеходам, в первую очередь — мамам с колясками. Женщины пожаловались, что приходится перетягивать коляску, это создает определенные неудобства.

Между тем логика тех, кто установил здесь этот дорожный элемент, понятна: дорога здесь имеет уклон, велосипедисты быстро набирают скорость, а внизу проезжая часть. Тем не менее, единственный велосипедист, которого нам удалось встретить за время съемки, двигался (ирония судьбы) по проезжей части.