Жена патриота Виктора Мороза: Мы все надеемся на лучшее 1 31.05.2017, 18:22

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Виктория Мороз рассказала о продлении срока пребывания под стражей ее мужа.

3 июня исполнится два месяца, как задержали политзаключенного по «делу патриотов» Виктора Мороза. На днях стало известно, что ему продлен срок пребывания под стражей.

«При желании дело могут повернуть в любую сторону», - рассказывает сайту palitviazni.info жена задержанного Виктория Мороз.

По данным правозащитников, на данный момент в изоляторах содержатся 16 политзаключенных. Некоторым предъявлены обвинения в «подготовке массовых беспорядков», а бывшим активистам «Белого легиона» добавили еще и статью «о создании незаконного вооруженного формирования».

«В письме муж написал, что срок содержания под стражей ему продлен, - говорит Виктория Мороз. - Я знаю, как ему тяжело приходится, хотя меня он старается подбодрить. А еще он очень и очень любит нашего сына Яромира, которому три с половиной года, даже сказки ему пишет и фантастические рассказы, которые я затем сыну читаю. Правда, говорю Яромиру, что папа далеко и неизвестно когда вернется домой».

Со слов Виктории, задержание мужа для нее стало полной неожиданностью, а о перспективах дела сегодня трудно рассуждать.

«Да, муж еще школьником интересовался «Белым легионом», но когда это было? - добавляет собеседник. - Той организации уже лет десять не существует. К тому же, Виктор все время был с семьей. У него было много увлечений - путешествия, баскетбол, снукер, спортивная стрельба по мишеням, но на первом месте всегда была семья. Муж пишет, что вообще не понимает, что ему могут предъявить в суде (если дело дойдет до суда), хотя все мы понимаем, что при желании дело можно повернуть в любую сторону. И все надеемся на лучшее…»