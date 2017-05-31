Китай глазами белоруса: зарплаты по $1,5 тысячи, дорогие квартиры и патриотизм 11 31.05.2017, 18:42

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Белоруска развенчивает мифы о Китае.

В Беларуси о Китае самые поверхностные представления. Многие до сих пор думают, что это бедная коммунистическая страна, где все население занято на изготовлении ширпотреба для всего мира за 100 долларов в месяц. Информацию пора обновить. Светлана, которая изучала великий и могучий китайский язык на родине Конфуция, рассказала, что это китайцы теперь могут считать Беларусь бедной страной с дешевой рабочей силой, пишет tut.by.

Специалисты, владеющие китайским и английским языками, теперь в цене во всем мире. В нашей стране их совсем немного. Наша собеседница Светлана поступала в БГУ на филологический факультет, восточное отделение, осознанно. Она понимала, что при такой интенсивной экономической экспансии Китая на Запад специалисты с хорошим китайским будут всегда востребованы. Оказалось, что в их подготовке заинтересованы как белорусское, так и китайское государства — на третьем курсе университет направил лучших студентов на стажировку в китайский Далянь, а стипендию им обеспечил институт Конфуция.

По китайским меркам это не очень большой город — вместе с ближайшими пригородами (Люйшунькоу, Цзиньчжоу) здесь проживает около 4 млн человек.

— Если в Пекине, Шанхае из-за большой концентрации производств людям иногда из-за смога приходится ходить в масках, то в Даляне таких проблем с экологией нет, — рассказывает о своем временном месте жительства Света. — Но все равно, когда возвращаешься в Беларусь, то на все то, что для нас привычное — чистота на улицах, парки, скверы, свежий воздух, — смотришь совсем по-другому. На самом деле это очень ценные вещи. Китайцы, когда приезжают к нам в страну, первым делом восторгаются нашей природой.

Белорусских студентов поселили в общежитие, больше похожее на отель, в огромном студенческом городке Далянского политехнического университета. Китайцы создали очень комфортные условия для жизни: два человека в комнате, ванная и туалет. Света говорит, что иностранцев там любят, предоставляют самое лучшее.

Что собой представляет кампус? Это мини-город — семь общежитий, учебные корпуса, спортплощадки, столовые. Все это занимает огромную площадь — по размерам примерно как Боровляны. После учебы можно сходить в тренажерный зал, бассейн за чисто символическую плату: 10 юаней, это примерно 3 рубля. На площадки для футбола, тенниса, баскетбола вход бесплатный.

— Для нас китайцы-преподаватели подбирают имена, которые соответствуют нашему характеру. Меня, например, окрестили Шан Ти Ин — добрая, красивая, честная, добросовестная.

В тот год вместе со Светой приехало много белорусов — 80 человек, все жили в одном общежитии. В других жили канадцы, японцы, русские, американцы. Много студентов из Южной Кореи — им лететь всего полчаса до Даляня. Особняком держались студенты из Северной Кореи:

— Все одинаково подстриженные, в одинаковых черных костюмах, как солдатики. Они ни с кем не общались. Очень странные в нашем понимании люди. Например, я на экзамене подсмотрела в смартфоне, как пишется один иероглиф, и это заметил один из северных корейцев. Потом он подошел ко мне и очень строго сказал, что если я еще раз так сделаю, то он пожалуется учителю. У них все четко знают, что можно, а чего нельзя.

Обучение для наших бесплатное, еще и стипендию платят. Некоторое время оплачивали и медстраховку, но потом перестали. Без нее болеть иностранцу в Китае очень дорого. Пару раз Свете приходилось обращаться к врачам, и она говорит, что вылечить зуб стоит сумасшедших денег.

Все иностранцы учились отдельно от китайцев. У них очень популярны профессии, связанные с телекоммуникациями, экономикой, банковской сферой, ИТ, строительством. А вот творческие специальности дизайнера, фотографа или художника их мало привлекают. Они считают, что это всего лишь хобби, которым не заработаешь, ничего в жизни не добьешься.

Без образования в Китае трудно выбиться в люди. Поступить в университет у них очень сложно. Нет такого, что, набрав 10 баллов на ЦТ, можно учиться на платном. Реально поступают только лучшие из лучших или те, у кого хорошие связи. К вступительным экзаменам готовятся несколько лет. Если поступил — попробуй еще не вылететь. Учеба у них с утра и до 6 вечера. После занятий — лабораторные. И так 4 года. В медицинских вузах учатся дольше, 6 лет.

Зимой большие каникулы — иностранные студенты отдыхают почти 2 месяца, китайские — месяц.

Первое впечатление о Китае и китайцах было очень плохое: грязно, люди невежливые, некультурные, грязные, плюются постоянно и где угодно, постоянно толкаются. Плюс Света оказалась не готова к тому, что иностранец для них объект повышенного внимания:

— За вами будут ходить с телефоном и пытаться сделать с вами селфи, как с обезьянкой какой-то. Потом мне объяснили, что у китайцев девушки со светлыми волосами и белой кожей — эталон красоты. Я как раз тогда покрасила волосы, поэтому попадала в их рамки идеального представления. Некоторые могли даже подойти и начать трогать мои волосы. К этому всему я оказалась не готова, меня все раздражало, хотелось даже все бросить и вернуться домой.

А потом Света открыла для себя других китайцев — образованных, вежливых, культурных, получивших образование за границей.

Есть в Китае и средний класс, и прослойка богатых. И границы между слоями очень резкие.

— В Даляне есть кварталы халуп, люди там очень бедные. Но и столько дорогих машин, как в фильме «Форсаж», я видела только в Китае.

Китайцы очень много работают, рабочий день может длиться 14 часов. Поэтому быстрее их никто не строит. «Великий камень» без китайских рабочих, с нашим 8-часовым рабочим днем, строился бы гораздо дольше. Китайцы же могут работать и в выходные дни.

Семья

Традиционные китайские праздники могут длиться несколько дней. Например, аналог нашей Радуницы длится почти неделю. В это время у китайцев принято собираться за семейным столом. Причем съезжаются не только самые близкие, но и все многочисленные тети и троюродные дяди. Семья у китайцев стоит на первом месте — в этом они следуют заповедям Конфуция, который учил, что нужно уважать родителей, которые дали нам жизнь. Считается, что сначала о ребенке заботится родитель — одевает, кормит, дает образование, помогает с жильем, а дети потом обеспечивают им достойную старость. Пенсионный возраст у китайцев начинается в 65 лет. Если человек ушел на пенсию с официального места работы, то он может рассчитывать на 70% от размера своего заработка. Однако далеко не все работали в компаниях и платили налоги, размер их пенсии может быть совсем мизерным, поэтому ответственность за содержание стариков берут на себя дети.

Пенсионеры здесь очень подвижные и спортивные — нашему человеку показалось бы странным увидеть в парке бабушек по 70−80 лет, которые бы занимались ушу. А здесь нормальное явление — старушки под китайскую оперную музыку машут мечами, палками. Можно просто идти по городу и увидеть под деревом бабулю на шпагате. Говорят, что это очень серьезно продляет им жизнь. Впрочем, молодые китайцы такой гимнастикой не увлекаются.

Все знают, что раньше китайцам нельзя было рожать второго ребенка. Если у кого-то он все же появлялся, то родители 18 лет платили за него специальный налог. Бойфренд Светланы, Жу Шень, или, как его на наш манер называют, Женя, тоже был вторым ребенком в семье. Его родители, чтобы не платить налог, отдали его на воспитание бабушке, в другой город. Теперь таких ограничений нет, однако новое поколение китайцев уже и не спешит обзаводиться детьми, у них это очень ответственный шаг. Сказывается еще и влияние западной цивилизации, когда люди сначала должны получить образование, мир посмотреть, сделать карьеру.

Для китайцев важно, как он выглядит в глазах других. Здесь круто иметь зарубежное образование, квартиру, автомобиль, дружить с иностранцами, жениться не на китаянке.

Внимание к иностранцам всегда большое. Парни могут сделать селфи с вами, а потом выложить фото в соцсети, где напишут, что вот моя старая знакомая приезжала.

У китайских девушек эталоном считается белая кожа. Летом очень многие ходят под зонтиками. Даже в курортной зоне купающиеся в море китаянки — редкость, и те в максимально закрытых купальниках. Китайские парни стараются и здесь, на пляже, сделать селфи на фоне иностранок — они, в отличие от китаянок, и в море купаются, и загорают.

Китайская кухня

В Китае очень развито понятие стритфуда. Любой человек, который хочет заработать копейку, может приготовить дома какое-то блюдо и выйти с ним на улицу продавать. У таких торговцев всегда можно купить блинчики, пирожки, что-то наподобие беляшей. Это очень дешево стоит. О санитарии, правда, говорить нечего — ее нет. Но государство совершенно не контролирует этих людей с тележками. Никто их не проверяет, ничего не сертифицирует. У китайского государства есть дела более важные.

— Первое время мы ничего не ели, кроме китайских пельменей, опасались, — говорит Света. — Правда, в пельменях начинки могут быть самые разные. Например, с креветками. Очень вкусно.

Потом долго привыкали к тому, что здесь вся еда острая. И это притом что Далянь — север Китая, и здесь блюда не самые перченые. «Огненная» еда — в провинции Сычуань. Здесь любое блюдо даже нюхать без слез не получается.

В Даляне очень много морепродуктов — кальмаров, креветок. И все это продается за копейки. Очень много экзотических фруктов и ягод. В Беларуси таких и не бывает.

Молочные продукты в Китае очень дорогие. То, что есть в продаже, часто невкусное. Молочные смеси, сыр — на вес золота. На другие продукты цены в магазинах у них и у нас сопоставимы.

Китайцы любят поесть. Если ты хочешь приготовить какое-то блюдо, то ты должен все делать в правильной очередности, знать, когда и какие ингредиенты класть в блюда, как и какие овощи нарезать с какой скоростью и какого размера, какие приправы сыпать. Китайцы готовят на огромном пламени в глубокой посуде. Зато жарится-варится все очень быстро. И очень вкусно. Кстати, не везде в Китае популярен рис — на севере предпочитают лапшу.

Вы когда-нибудь видели, как едят китайцы? На столе сразу может находиться минимум 7 разных блюд. Чем более важная встреча, тем больше блюд на столе.

Жене понравились в нашей кухне драники. А вот вкуса колбасы и сосисок он не понимает.

Рассадка за столом — по старшинству и важности персон. Например, старшие члены семьи или, если это деловая встреча, директор должны сидеть напротив входа. Субординация соблюдается и при чокании со старшим по возрасту или по положению — нужно, чтобы его рюмка была выше.

В Китае пьют. Из алкогольных предпочтений — водка и пиво. Пьют, правда, они немного, но быстро пьянеют. Света говорит, что совсем упившегося китайца ни разу не видела.

Автомобили и пробки

Здешние водители редко соблюдают ПДД: на красный не ездят, конечно, но пешехода никто не пропускает, поворотники не включает. Очень лихие водители. Пешеходы тоже неадекватные — переходят дорогу, где и когда вздумается.

Пробки в китайских городах — особый разговор. Проблему пытаются решить ограничением выезда на дорогу в определенное время: то есть в один день ездят машины с четной цифрой в конце номера, в другой — с нечетной. Нарушителей этого порядка ждет штраф. Камер на дорогах столько, что незаметно нарушить не получится.

Недвижимость и зарплаты

Во время учебы Светлана выкраивала время и на путешествия, побывала в разных частях страны.

В городах преобладают многоэтажные дома, частный сектор можно найти лишь на городской периферии, в деревнях.

Большинство китайцев живет в очень маленьких квартирках — в спальне, например, может поместиться только кровать и прикроватная тумбочка. Оставшегося места не хватит, чтобы сделать утреннюю зарядку. Конечно, есть и большие по размерам квартиры, но живут в них исключительно богатые люди. Все потому, что в Китае недвижимость очень дорогая. И чем больше город, тем дороже квадратный метр.

В Пекине, Гуанчжоу, Шанхае ориентировочная стоимость квадратного метра — 9 тысяч долларов.

— Мы даже посчитали, что здесь снимать жилье выгоднее, чем покупать. Аренда самой дешевой пекинской квартиры стоит от 600 долларов — это будет миниатюрная студия. Более комфортная и больше по размерам уже будет стоить порядка 1000 — 1500 долларов. Купить же квартиру в Пекине почти невозможно.

Но иметь свое жилье для китайцев очень важно. Поэтому они влазят в долги, чтобы обзавестись заветными метрами. Таких людей здесь называют «рабы кредита». Скорее всего, человек всю жизнь будет работать только на погашение долга.

Впрочем, в городах поменьше жилье стоит дешевле — 5 тысяч долларов за «квадрат». В маленьком городе (по китайским меркам это город чуть меньше Минска) — около 1000 долларов.

— В больших городах и заработки выше, — говорит Света. — Например, для Пекина нормально иметь зарплату от полутора тысяч долларов. Заработок в средних городах — 1200 долларов, в таких, как Минск, — 500−600 долларов.

Китайцу выгодно работать за рубежом. Например, те, что приезжают в Беларусь работать в китайских компаниях, имеют очень приличные зарплаты. Те китайцы, которых сюда на работу направило государство, сверху к зарплате получают компенсацию за то, что их оторвали от родины и семьи. За рубежом им предоставляется ряд льгот. Например, если он купил в Китае квартиру в кредит, компания ежемесячно откладывает определенную часть денег, чтобы помочь работнику при возвращении на родину рассчитаться за жилье.

При желании китаец сможет без проблем купить квартиру в Минске, но таких, которые бы остались здесь навсегда, немного. Все они стремятся вернуться на родину. Тем более что Беларусь для них — не самая привлекательная страна. Как бы это обидно ни звучало, но китайцы считают нашу страну отсталой, без больших перспектив.

— Жизнь в китайских городах просто кипит, бурно развиваются современные технологии, архитектура, транспорт, промышленность и так далее. Коммунистическая партия не мешает развитию Китая. На стройках вполне нормально увидеть красные полотнища с лозунгами «Усердная работа — успех в жизни». Главный лозунг — «Люблю страну, люблю коммунистическую партию».

Белорусам тоже выгодно работать в Китае — специалисту могут спокойно набросить тысячу только за то, что он иностранец. Очень ценится и иностранная красота. Наши модели здесь зарабатывают неплохие деньги.

Про существование Беларуси китайцы не знали до недавнего времени. Теперь название нашей страны они выучили благодаря Николаю, сыну президента, которого он берет на все встречи с Си Цзиньпином. Для китайцев это очень необычно — дети на таких важных встречах в Поднебесной не присутствуют.

Работа для специалиста

После учебы Светлана вернулась в Минск. Некоторое время работала преподавателем китайского и английского языков, потом переводчиком. Успела поработать в одной большой китайской компании, занимающейся телекоммуникационными технологиями. Говорит, что работать в ней белорусу очень сложно. Туда и устроиться-то нелегко, даже со знанием китайского. Во-первых, нужно пройти несколько собеседований. Во-вторых, некоторые компании придерживаются очень странных норм корпоративной культуры. Например, нельзя пользоваться телефоном для личных разговоров, каждые 30 секунд делается скриншот рабочего экрана компьютера, чтобы отследить, чем занимается сотрудник. Официально рабочий день — до 18.00. Но в это время сотрудники не уходят, продолжают работать, до 21−22 часов. Такой темп и график выдерживают не все. И Света не выдержала:

— А китаец бы держался за эту работу, потому что работать в сфере телекоммуникаций престижно, это приносит доход, уважение друзей и родственников. А для них это очень важно.

Сейчас Светлана работает в Китайско-белорусской совместной компании по развитию индустриального парка «Великий камень». Она говорит, что у этого проекта большое будущее — к нему и в Китае, и в Европе огромный интерес.