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Пролетая над Кремлем кукушки

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  • Александр Минкин, «Эхо Москвы»
  • 31.05.2017, 19:02
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Как 20 миллионам людей удалить фильм «Он вам не Димон» из мозга?

Я видел фильм Навального «Он вам не Димон».

По решению суда фильм должен быть удален.

Я законопослушный гражданин.

Что мне теперь делать?

Как удалить этот чертов фильм из моего мозга?

Спросить Усманова, что ли? Дорогая, небось, операция — удалять мозги у 20 миллионов. Или сколько там уже посмотрели зловредное кино?

Александр Минкин, «Эхо Москвы»


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