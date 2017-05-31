Пролетая над Кремлем кукушки

Пролетая над Кремлем кукушки1
- Александр Минкин, «Эхо Москвы»
- 31.05.2017, 19:02
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Как 20 миллионам людей удалить фильм «Он вам не Димон» из мозга?
Я видел фильм Навального «Он вам не Димон».
По решению суда фильм должен быть удален.
Я законопослушный гражданин.
Что мне теперь делать?
Как удалить этот чертов фильм из моего мозга?
Спросить Усманова, что ли? Дорогая, небось, операция — удалять мозги у 20 миллионов. Или сколько там уже посмотрели зловредное кино?
Александр Минкин, «Эхо Москвы»