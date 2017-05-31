Минский школьник отправил больше 1,8 тысячи жалоб на ЖКХ 2 31.05.2017, 19:13

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Фото: tut.by

Активность Андрея уже помогла решить почти 1200 проблем.

Андрею 15 лет. Чуть больше, чем за год, молодой человек отправил 1819 запросов на портал 115.бел и стал самым активным пользователем. Следующий за ним результат другого пользователя — более 400 запросов, то есть в четыре раза меньше. Активность Андрея уже помогла решить почти 1200 проблем. Среди них ямы на дорогах, поломанные детские площадки, неисправные фонари, плохие лестницы и дорожки. Свою активность юноша объясняет идеей «сделать мир вокруг лучше», пишет tut.by.

Андрей, 15 лет. Самый активный пользователь проекта, где можно жаловаться на ЖКХ — 115.бел.

Андрей учится в 9-м классе, и скоро его ждут экзамены. Но даже подготовка к ним не мешает замечать несовершенства в окружающем мире. Таких юных пользователей у 115.бел — 1,09%.

— Вот видите эту дорогу с ямами? Это один из моих первых запросов. До сих пор не выполнен, но он стоит на контроле до конца третьего квартала. Так что еще есть время, — показывает Андрей на асфальт и ямы на парковке. Мы идем по кварталу в пределах улиц Пулихова и Захарова. В этом месте молодой человек вырос и именно по поводу проблем на этой территории он пишет больше всего запросов.

Запрос по поводу этой части площадки Андрей уже отправил. Ждет ответа

Парень рассказывает, как узнал о портале 115.бел.

— Прочитал на одном сайте статью о том, сколько пользователей уже зарегистрировано. Зашел в раздел «Результаты» и подумал: «Вау».

Свой первый запрос он оставил в начале апреля 2016 года. Это было сообщение по поводу открытого электрощита в подъезде. Вопрос решили, но парень не остановился. Чаще всего молодой человек писал по поводу плохих дорог, сейчас больше внимания уделяет детским площадкам и освещению улиц. Свои сообщения на 115.бел он отправляет через мобильное приложение.

Часть дороги, которую заасфальтировали благодаря запросу молодого человека

Большинство заявок касаются ситуаций в Партизанском районе Минска, где Андрей и живет. Он признается, что за этот год, пока отправляет запросы на 115.бел, сильно заинтересовался историей района и города, прочитал о нем все, что смог найти в интернете.

Из-за активности два раза Андрея на портале блокировали и ему приходилось создавать новый аккаунт. Это происходило из-за того, что он высылал более 20 запросов в сутки, и система считывала его сообщения как спам. В центре 115.бел объясняют, что пойдут навстречу активным пользователям, в дальнейшем правила изменят и введут ограничение до 50 запросов в сутки.

Запросы на 115.бел он отправляет через мобильное приложение

Количество запросов молодого человека привлекло внимание специалиста одной из служб Партизанского района. И несмотря на то, что адреса пользователей 115.бел городским службам не выдает, он как-то узнал адрес Андрея и пришел к нему домой.

— Он пришел без угроз, просто объяснил, что некоторые мои запросы по мелочам. Например, касаются дорожек, которые не эксплуатируются. Я этому человеку даже благодарен, что он мне все объяснил. Хотя сначала испугался, что меня отругают.

— Зачем тебе это? — спрашиваем про такую высокую активность Андрея.

— Наверное, мне просто нравится смотреть на изменения. Я очень люблю Минск, наш район, и мне хочется видеть прогресс. Нравится идти и замечать, что вот написал о какой-то проблеме, и вопрос решили.

Лестница, которую сделали после запроса Андрея

Одно из любимых мест Андрея в городе — около площади Победы. Ему нравится стоять около здания с вывеской издания «Вечерний Минск» и смотреть в сторону монумента Победы.

— Ты видишь проспект. Это очень классно: сотни машин вдалеке.

Сегодня друзья Андрея просят его решить проблемы и в их районах. Он соглашается и периодически делает рейды к ним. На его взгляд, самые оперативные организации по решению вопросов — в Советском районе столицы.

— У них абсолютно заслуженное первое место в рейтинге районов на сайте проекта, — уверяет он.

Дорогу и ее ливневую часть отремонтировали тоже благодаря школьнику

О том, что он самый активный пользователь системы, Андрей догадывался.

— Но я думал, что уже стал персоной номер один по ненависти, потому что создаю много дополнительной работы, и некоторые мои ранние запросы очень глупые. То есть там или фотография плохая и непонятно, где это место, или адрес указан неверно.

Но парня за активность похвалили и в офисе центра наградили грамотой и подарками.

По итогу некоторых запросов Андрею присылали ответ о том, что вопрос решен. На деле — никаких изменений. Он снова отправлял письмо — и уже в этом случае ситуация менялась. В центре говорят, что сейчас таких случаев менее 1%, раньше их было больше, в том числе из-за некоторой халатности служб города. Но как только система наладилась и организации разобрались, как им реагировать на запросы, ситуация изменилась в лучшую сторону.

— Что тебя может остановить в написании запросов?

— Если все станет идеальным. Но это долгий процесс, — отвечает Андрей.

Молодой человек не скрывает, что он перфекционист по жизни и любит дома порядок. Этому его научил отец. Про увлечение сына родители знают. Свои успехи в плане решения проблем ЖКХ он часто демонстрирует, когда они вместе гуляют по городу.

В будущем Андрей мечтает стать программистом и планирует поступать в БГУИР.

Запрос по этой яме парень планирует отправить

Гуляя по району, Андрей часто видит, как городские службы решают проблемы по его запросам.

— Я думаю, что на всякий случай к ним лучше не подходить и не говорить, что это я написал о проблеме. Но с другой стороны, после этого интервью, ко мне все сами будут подходить.