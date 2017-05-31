Трамп все же решил выйти из Парижского соглашения по климату 31.05.2017, 19:26

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ДОНАЛЬД ТРАМП

Президент США намерен выйти из климатического соглашения, подписанного Обамой.

Президент США Дональд Трамп готов выйти из Парижского климатического соглашения, подписанного в 2015 году его предшественником Бараком Обамой, сообщает «Голос Америки».

Американский сайт Axios, ссылаясь на сотрудников Белого дома, непосредственно знакомых с решением Трампа, первым сообщил, что Трамп решил выйти из соглашения, а урегулированием деталей займется глава Агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт.

После того, как информация о решении Трампа просочилась в прессу, Трамп написал в своем твиттер-аккаунте, что он объявит о своих намерениях «в течение следующих нескольких дней», но не представил дальнейших подробностей.

I will be announcing my decision on the Paris Accord over the next few days. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 мая 2017 г.

Соглашение нацелено на сдерживание глобального потепления и сокращение последствий изменения климата.

На саммите «Большой семерки» в минувшие выходные Трамп отказался поддержать соглашение. Ранее он говорил, что считает изменение климата выдумкой, распространяемой Китаем.

Если президент Трамп решит вывести США из международного договора по климату, то это поставит Соединенные Штаты в один ряд с такими странами, как Сирия и Никарагуа, которые не являются участниками Парижского соглашения.