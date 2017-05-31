Министр труда: Пособие по безработице в ближайшее время не вырастет 8 31.05.2017, 19:44

ИРИНА КОСТЕВИЧ

ФОТО: БЕЛТА

Среднее пособие по безработице в марте составило лишь 27,6 рубля.

В ближайшее время безработным не стоит ждать увеличения пособия. Об этом сегодня на отчетном заседании в парламенте заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, передает tut.by.

По данным Белстата, среднее пособие по безработице в марте составило 27,6 рубля. Это около 15% бюджета прожиточного минимума.

Ирина Костевич напомнила, что сейчас в Беларуси обсуждается так называемая страховка от безработицы, которая позволит увеличить размер пособий. До 100% БПМ для тех, кто попал под сокращение или оказался на бирже труда после ликвидации его организации, до 50% БПМ для тех, кто лишился работы по другим уважительным причинам.

Сейчас новый документ проходит согласование. Ожидать его принятия в ближайшее время не стоит.

Страхование от безработицы увеличит нагрузку на Фонд соцзащиты населения. Это значит, что отчисления реального сектора в ФСЗН, скорее всего, будут увеличены. Минтруда сейчас работает над поиском оптимального баланса, сказала Ирина Костевич.