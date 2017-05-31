Как бросить курить: простые советы 4 31.05.2017, 20:06

Пять маленьких хитростей, которые помогут вам избавиться от вредной привычки.

Сегодня, 31 мая, отмечается Всемирный день без табака. Избавиться от этой зависимости бывает совсем непросто.

Как бросить курить, чтобы избивать себя от пагубной привычки, знает bigmir.net.

1. Выбирайте правильную еду.

Ученые попросили 200 заядлых курильщиков назвать продукты, которые ухудшают вкус сигарет. Из них 19% заявили: вкус табака становится непереносимым, когда они употребляют молочные продукты. Около 16% убеждены, что с сигаретами несовместимы фрукты и овощи. Еще 14% респондентов уверены, что вкус сигарет портят сок и вода.

А чтобы обмануть аппетит, который становится просто зверским, когда бросаешь курить, всегда держите под рукой плитку горького шоколада. Кусочек шоколада не только притупит разыгравшийся аппетит, но и поддержит сосуды, очищая их от вредного холестерина.

2. Займитесь йогой.

Дыхательные упражнения смогут быстрее очистить легкие, а упражнения йоги (асаны), к примеру, известная многим "поза трупа", снимут напряжение и помогут расслабиться, избавив от мыслей о сигарете.

3. Откажитесь от кофе и алкоголя.

Сделай это хотя бы на первых порах, как бросаете курить. Ведь эти продукты имеют свойство усугублять тягу к никотину.

4. Создайте вокруг себя зону, свободную от курения.

Попросите своих родственников не курить дома, а сотрудников – в вашем присутствии. Уберите из квартиры вещи, напоминающие о сигаретах – пепельницы, зажигалки и т.д. А на работе вместо перекура подарите себе другой отдых – съешьте яблоко, выпейте чашку зеленого чая или прогуляйтесь на улице.

5. Бросайте курить постепенно:

- возьми за привычку не выкуривать сигарету полностью, а оставлять большой бычок;

- по несколько раз откладывай каждый следующий перекур: до выхода из дома, до приезда на работу, до обеда и т.д.;

- каждый раз, потянувшись за сигаретой, на секунду задержись, задумайтесь и ответте себе на вопрос: "А зачем? Для чего я это делаю?", и только потом закуривайте;

- сокращайте по 1 сигарете в день (в 3 дня/в неделю) и дайте себе обещание, что бросите, когда дойдете до одной сигареты в день.

Даже если эти маленькие хитрости не помогут вам бросить курить сразу, все равно пойдут на пользу.