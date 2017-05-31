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Витебский правозащитник сел на сутки, чтобы изучать условия в ИВС

  • 31.05.2017, 20:10
Павел Левинов
Фото: DW

Павел Левинов отправился отбывать 15 суток ареста за якобы участие в несанкционированных акциях 25 и 26 марта.

При этом с собой Павел Левинов взял направление от Белорусского Хельсинкского Комитета о том, что он имеет полномочия изучать условия в изоляторе временного содержания, передает «Белсат».

Полученную в ходе мониторинга информацию правозащитник передаст соответствующим государственным органам и общественности.

Павла Левинова по этому делу впервые задержали еще 26 марта, однако через несколько часов его в больницу увезла скорая помощь, а из-за проблем с давлением судебный процесс был отсрочен.

После правозащитник неоднократно ходатайствовал об отмене, или по крайней мере отсрочке наказания в связи со слабым здоровьем.

Тем временем в интернете поднялась волна поддержки правозащитника. Люди принимают участие в интернет-акции под хештегом «Я такі як Паша» и публикуют свои фотографии с такой подписью, или присылают письма и открытки Павлу Левину на адрес ИВС.


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