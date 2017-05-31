В Австралии опасаются вмешательства РФ в выборы 2 31.05.2017, 20:18

Тему возможного вмешательства РФ в парламентские выборы австралийские правоохранители обсудят с коллегами из США.

В федеральной полиции Австралии считают реальной угрозу вмешательства Российской Федерации в избирательный процесс перед парламентскими выборами и во время них. Об этом сообщает The Guardian.

«Думаю, что мы были бы неразумными и наивными, если бы не думали, что это реальная угроза», - сказал комиссар федеральной полиции Австралии Эндрю Колвин, отвечая на вопрос, существует ли угроза российского вмешательства в парламентские выборы в Австралии.

По его словам, он намерен обсудить этот вопрос с американскими коллегами в рамках предстоящего визита в США.

11 мая новый директор ФБР Эндрю Маккейб заявил, что расследование о возможных связях между избирательным штабом Трампа и Россией и вмешательстве последней в президентские выборы в США будет продолжаться, несмотря на увольнение директора бюро Коми.