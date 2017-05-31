Белая Молния Юлия Нестеренко завершила свою спортивную карьеру 31.05.2017, 20:30

Фото: tut.by

Олимпийская чемпионка Афин пробежала символическую стометровку.

«Два года назад я не могла слышать о завершении карьеры. Прошло время, и я успокоилась. Все прошло спокойно и гармонично. Без ломки», — рассказала журналистам олимпийская чемпионка Афин в беге на 100 метров Юлия Нестеренко в день завершения своей спортивной карьеры. После общения с прессой у Юлии прошел символический старт на 100 метров, потом ей дарили цветы, фотографировали, вручали медали и благодарности, пишет tut.by.

Белая Молния старалась сдерживать эмоции, и это у нее почти получилось. Слезы на глазах легенды белорусской легкой атлетики появились лишь к концу церемонии, когда она бежала круг почета под музыку прощания с «ласковым мишкой» Олимпиады-80.

Прощание Юлии Нестеренко с выступлениями на беговой дорожке прошло 31 мая во время Кубка страны по легкой атлетике. Прославленная олимпийская чемпионка приехала за полчаса до начала церемонии, скромно припарковала легковушку во дворе многоэтажки недалеко от стадиона и прошла за трибуны, на которых ее появления ждали брестчане.

— Я расстаюсь с профессиональным спортом со спокойной душой. Пришло то время, когда я чувствую мир и покой. Я закрываю эту дверь и открываю новую. Повторить олимпийский успех было очень сложно. Было отдано очень много труда, времени, сил, энергии, ресурсов. Всего. Я ни о чем не жалею. Желание бегать для меня было сильнее всех остальных. Несмотря на все испытания, трудности, осуждение и непонимание. Конечно, были мечты, планы. Были моменты, когда было очень больно, очень обидно. Но ничего. Это сделало меня сильнее, — рассказала спортсменка перед последним стартом.

Юлия Нестеренко пробежала символическую стометровку в майке с номером 1187, под которым победила на Олимпиаде в Афинах. На финише электронное табло показало те самые победные секунды: 10,93.

«Юля, съездишь, посмотришь Афины»

Среди почетных гостей на стадионе был первый тренер Белой Молнии Сергей Саляманович. Именно он учил азам легкой атлетики будущую звезду. Юлию Сергей Владимирович запомнит как одну из самых трудолюбивых своих подопечных.

— Юлия мне запомнилась как ученица, которая отличалась в первую очередь своим трудолюбием, отношением и целеустремленностью. Это ее главные черты. Она ни одной тренировки за все время не пропустила. Я и сейчас детям ставлю ее в пример. В легкой атлетике, как и в любой профессии, процентов 10 таланта, а остальное все труд, — рассказал тренер.

Сергей Владимирович взял опеку над Юлией и поддерживал ее в самые сложные периоды ее карьеры. Он же помогал ей настроиться на участие в победной Олимпиаде.

— Я говорил: «Юля, съездишь, посмотришь Афины. Но старайся хотя бы попасть в финал».

Решение Юлии завершить карьеру ее первый наставник поддержал:

— Когда-то надо уходить, — лаконично прокомментировал тренер.

«Хочу работать с детками»

Как отметила Юлия, со спортом она не расстается. Сейчас она тренирует спортивную команду органов пограничной службы. Кроме того, планирует делиться своими знаниями и опытом с подрастающим поколением:

— На протяжении всего этого времени, помимо тренировок, я участвовала во множестве мероприятий: турнирах, мастер-классах. Я поняла для себя, что в эти дни я была действительно счастлива, мне это нравится. Я чувствовала себя полезной и нужной. Я хочу быть на своем месте, получать удовольствие от того, чем я занимаюсь. Поэтому хочу работать с детками.