В Барановичах солдат потерял сознание и впал в кому 31.05.2017, 20:33

Военнослужащий не приходит в себя уже две недели.

Сейчас солдат срочной службы барановичской войсковой части 29969 находится в главном военном госпитале в Минске. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Молодой человек шел, неожиданно упал на спину и потерял сознание.

– По состоянию здоровья он подходил для службы в вооруженных силах, не было оснований его не призывать в армию. На свое здоровье он не жаловался, – рассказал intex-press.by заместитель командира войсковой части 29969 по идеологической работе – начальник отделения идеологической работы подполковник Владимир Игнатик.

Парень уже год служит в армии. В части его характеризуют с положительной стороны, каждый день оттуда звонят в госпиталь и интересуются его состоянием.