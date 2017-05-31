Бывшие работники «Мебельсервиса» даже после решения суда не увидели зарплату 31.05.2017, 20:56

9,022

Фото: Юрий ПИВОВАРЧИК

Бывшие работники фирмы почти год ведут переписку с разными инстанциями, но безуспешно.

Бывшие работники ЧУПП «Мебельсервис» Азарова Марата Юрьевича (так официально называлось предприятие) рассказывают, что проблемы в фирме начались несколько лет назад: заказов становилось меньше, зарплата падала. С 11 апреля 2016 года большинству сотрудников объявили «простой не по вине работников». А уже через месяц всех пригласили на собрание, где объявили, что Марат Азаров свой бизнес продал и новый хозяин предприятия – Юрий Плавсюк, пишет intex-press.by.

В мае «Мебельсервис» был реорганизован в ООО «СедойГраф». На предприятии продолжался простой.

– В конце мая люди стали писать заявления об увольнении, – рассказывает одна из женщин. – Я тоже написала. Директор пообещал подписать его и рассчитать меня через день-два.

Но уволили и выдали трудовые книжки людям только после их обращения в инспекцию по труду. А вот денег не перечислили, хотя по закону должны были рассчитать в день увольнения.

Почти все лето люди ждали выплат: зарплаты (простой не по вине работников оплачивается в размере не менее 2/3 от оклада), компенсаций за неиспользованные отпуска, а также двухнедельных выходных пособий, которые полагаются при увольнении при смене собственника и (или) реорганизации предприятия.

– Устроиться на новую работу не получалось, денег не хватало даже на оплату коммунальных услуг, – говорит одна из бывших работниц. – Я даже ребенка в детский сад водить перестала: платить было нечем.

В августе 2016-го люди начали обращаться в суд. К этому времени уволившихся сотрудников стало значительно больше, а долги предприятия перед бывшими работниками из-за просрочки выросли: кому-то «СедойГраф» стал должен тысячу рублей, а кому-то – три. Всего истцов, по словам собеседников, было около 55 человек.

– Суд мы выиграли, но денег так и не увидели. Только перед новым годом нам перечислили где-то по 10 рублей, и все! – рассказывает одна из женщин.

Бывшие работники фирмы почти год ведут переписку с разными инстанциями, у них на руках – около двух десятков обращений и столько же ответов на них. Но результата нет.

– Суд стал на нашу сторону, но это ничего не дало. Как только перестаем писать, такое чувство, что о нас вообще забывают! А когда опять начинаем обращаться, отмахиваются отписками! – говорит одна из женщин. – Складывается впечатление, что у Плавсюка все схвачено.

Сами бывшие работники говорят, что опасаются за свою безопасность, боятся фотографироваться и просят Intex-press об анонимности.

Имущество не продается

Так как после вынесения судебного решения ООО «СедойГраф» не рассчитался с бывшими работниками, этим делом занялся отдел принудительного исполнения. Но судебные приставы столкнулись с препятствиями. Анна Яковчик, которая в то время как судебный исполнитель занималась этим делом, рассказывает, что «это было очень сложное производство»: руководитель фирмы не выходил с ней на связь, ее не пускали на территорию предприятия.

– Мне даже приходилось обращаться за помощью в милицию, – рассказывает Анна Яковчик.

Арестовывать и оценивать имущество пришлось в несколько этапов, сроки затянулись. Например, ту часть имущества, на которую наложили арест 14 октября прошлого года, удалось оценить только 31 января 2017 года.

Чтобы вернуть людям деньги, арестованное и оцененное имущество фирмы надо было продать. Но, по словам Дмитрия Пуцыковича, директора брестского ООО «Дилайнторгсервис», которое занимается продажей имущества предприятия- должника, его даже невозможно принять на реализацию.

– Зимой, когда мы приехали, чтобы принять машины, на предприятии сказали, что не знают, где ключи от этих транспортных средств. Забрать автомобили краном или эвакуатором тоже было невозможно – машины стояли так, что к ним невозможно было подъехать. Все, что мы смогли сделать, – фотографировать и выставить их на продажу. Но по одному фото никто не решился приобрести их, – отмечает Дмитрий Пуцыкович. – А станков я не видел: в помещения предприятия невозможно было попасть.

По словам Дмитрия Пуцыковича, до сих пор ничего из арестованного имущества не продано.

Юрий Плавсюк, директор ООО «СедойГраф», отрицает, что каким-либо образом препятствовал работе судебного исполнителя или тех, кто занимался реализацией имущества.

– От автомобилей мы предоставили и ключи, и документы. Их оценили, сфотографировали и передали нам на хранение, выставили на продажу. Забирать их никто не приезжал, – говорит он.

«Никакой управы»

В феврале 2017 года бывшие работники фирмы обратились в Барановичский межрайонный комитет госконтроля и попросили содействия в возбуждении уголовного дела в отношении руководителя предприятия- должника за уклонение от погашения по вступившим в законную силу судебным решениям кредиторской задолженности при наличии возможности ее выплатить. Обращение людей было переадресовано в Барановичский ГОВД. В конце марта оттуда пришел ответ, что сотрудники милиции провели проверку и установили, что имущество ООО «СедойГраф» арестовано, часть его передана на реализацию, остальное проходит оценку. Помимо этого, в письме было сказано, что 99 производств в отношении предприятия-должника направлены из отдела принудительного исполнения Барановичского района и г. Барановичи в г. Брест.

– Нам просто перечислили то, что мы знали, и ни слова о его ответственности, – говорит собеседница.

С чем связан перевод дела ООО «СедойГраф» из Барановичей в Брест, неизвестно – этого не сказали в отделе принудительного исполнения ни Барановичей, ни Бреста. Также в этих учреждениях отказались предоставлять информацию о том, сколько всего денег должен «СедойГраф» своим бывшим работникам.

Люди продолжают ждать и не понимают, почему предприятие, у которого есть имущество, недвижимость, не возвращает долги, а его хозяина за это не привлекают к ответственности.

– Когда я хоть на день позже заплачу взнос по кредиту, мне сразу звонят, начисляют пеню, беспокоят поручителей, – говорит одна из женщин. – А на «СедогоГрафа» – никакой управы! Такое чувство, что все боятся тронуть это предприятие.

Юрий Плавсюк говорит, что он не против рассчитаться по долгам, но на это у него нет денег, ведь предприятие было убыточным еще до его прихода. По словам директора, еще при прежнем хозяине фирма простаивала, а зарплату работникам начисляли.

– Весной прошлого года, когда мы хотели продать одно из помещений, чтобы хоть частично ликвидировать долги, сделать этого не смогли, так как банки наложили запрет на сделки с недвижимым имуществом и всеми транспортными средствами предприятия из-за непогашенных кредитов, – говорит Юрий Плавсюк.

Что будет дальше

В июле прошлого года в отношении ООО «СедойГраф» было возбуждено производство об экономической несостоятельности (банкротстве). Как сообщили «IP» в экономическом суде Брестской области, это дело пока приостановлено – до окончания специальной экспертизы, которая должна оценить экономическое положение предприятия. Если ООО «СедойГраф» признают экономически несостоятельным, у него будет два пути – ликвидация или санация.

Если предприятие станет на путь оздоровления (санации), то оно начнет свою работу с чистого листа: начисление процентов по долгам будет приостановлено, ранее наложенные аресты на имущество сняты. Чтобы получить свою зарплату, людям придется начать все с начала и обратиться за взысканием долгов к антикризисному управляющему.

Если санация не начнется или не будет приносить результата, начнется ликвидация. Процесс взыскания долгов начнется по-новому. Сколько времени все это займет – неизвестно. По мнению антикризисного управляющего Сергея Пинчука, «быстрых решений в процедуре банкротства не бывает» – в том числе по выплате долгов.

Правда, Юрий Плавсюк говорит, что «СедойГраф» уже начал погашать задолженность по зарплате за счет продажи мебели, и он надеется, что «максимум к концу текущего года предприятие закроет все долги по зарплате и налогам».

– Если ООО «СедойГраф» будет признано экономически несостоятельным, мы сможем бесплатно предъявить иски покупателям нашей продукции, которые должны нам немалые деньги. Этих средств хватит, чтобы рассчитаться с людьми, – говорит он. – Мы бы сделали это и раньше, но пока предприятие не признано экономически несостоятельным, госпошлина за такие иски очень большая.