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Как белорусы и литовцы спорят из-за ВКЛ

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  • 31.05.2017, 21:03
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Белорусы и литовцы учат в школах одну и ту же историю, но по-разному.

Рустис Комунтавичюс, директор Института Великого Княжества Литовского в Каунасе, считает, что «между Литвой и Беларусью расширяется пропасть».

Историк не видит того, «что нас могло бы сблизить», пишет «Белсат».

Причины — геополитическая ситуация и усиление борьбы за наследство ВКЛ.

«Белорусы и литовцы учат в школах одну и ту же историю, но по-разному. История пишется ретроспективно. Мы переделываем прошлое так, как требует этого настоящее, и чтобы оно было основой для будущего. И убираем то, что нам не нужно. Так все делают», — говорит Комунтавичюс.

Причем, по его мнению, Литва белорусам намного более интересна, чем Беларусь литовцам.


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