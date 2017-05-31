Почти половину своей зарплаты белорусы тратят на питание 11 31.05.2017, 21:15

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Фото: tut.by

Более 40% расходов в белорусских семьях приходится на питание.

Об этом свидетельствуют данные выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни за 1-й квартал 2017 года, которые приводит Национальный статистический комитет (Белстат), передает «Интерфакс».

«В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 41,7%, на покупку непродовольственных товаров - 29,8%, на оплату услуг - 25,5%», - говорится в сообщении.

Располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили Br983,5 в месяц, в том числе в городах и поселках городского типа - Br1053,9 в месяц, в сельских населенных пунктах - Br798, отметили в Белстате.

Там добавили, что денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство в 1-м квартале текущего года составили Br920,5 в месяц, из которых Br704,3 или 76,5% приходится на потребительские расходы.

В состав потребительских расходов не включаются налоги и страховые взносы, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозпродукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).