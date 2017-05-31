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Данкверт снова нашел нарушения на белорусских предприятиях

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  • 31.05.2017, 21:22
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Россельхознадзор запретил поставки мяса птицы с одного предприятия Беларуси, за продукцией пяти усилил контроль.

Россельхознадзор в очередной раз выявил нарушения в поставках продукции с предприятий Беларуси и был вынужден принять ограничительные меры.

Так, со 2 июня запрещены поставки мяса птицы с Солигорской птицефабрики.

Как сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь службы Юлия Мелано, это связано с повторным выявлением сальмонелл в продукции предприятия.

Кроме того, со 2 июня из-за нарушений продукция пяти предприятий поставлена на усиленный контроль. Так, в мясе птицы Кобринской птицефабрики обнаружены листерии, в продукции Молодечненского молочного комбината (Воложинский филиал) - консервант натамицин. Остатки линкомицина выявлены в сухой молочной сыворотке компании «Молочный мир» (производственный цех «Скидель»), листерии - в говядине ОАО «Слонимский мясокомбинат», остатки энрофлоксацина и тилозина - в сухом молоке Слуцкого сыродельного комбината (Копыльский филиал).


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