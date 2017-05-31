«Газпром» назвал цену на газ для Беларуси 2 31.05.2017, 22:18

Цену на голубое топливо для Беларуси назвал топ-менеджер «Газпрома».

Российская газовая компания сохранит прошлогодние цены. Голубое топливо для Беларуси будет стоить $ 132 за тысячу кубометров.

Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на топ-менеджера «Газпрома».

«То, что вы назвали 132 (цена за единицу товара для Беларуси в 2016 году. — Прим.) – я не знаю, откуда у вас такая информация, но похоже на истину. Такой же порядок где-то и в этом году», — сказал он, отвечая на вопрос, останется ли цена для Беларуси на прошлогоднем уровне в 132 долларов за 1 тысячу кубометров.

Нефтегазовый конфликт длился более года и закончился в апреле 2017-го после встречи Лукашенко и Путина в Москве. В третьем квартале 2016 года из-за задолженности российская сторона сократила поставки нефти с 5,3 млн тонн до 3,5 млн.

В апреле на встрече стороны заявили, что урегулировали все спорные вопросы в нефтегазовой сфере.

Минск с начала 2016-го пытался добиться снижения цены на российский газ с $ 132 до $ 73 за 1 тысячу кубометров. Согласно российской стороне, сумма недоплаты за поставленный в Беларусь газ составила $ 726,2 млн. Беларусь полностью заплатила задолженность.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович говорил, что «Газпром» предоставит белорусской стороне скидки с понижающим коэффициентом к формуле расчета цены за период с 2018 по 2019 год.