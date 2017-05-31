Предприниматель: Лукашенко c Жарко должны свои совещания в Боровлянах проводить 7 31.05.2017, 22:27

Пост предпринимателя Виктора Горбачева в Facebook стал одним из самых обсуждаемых в эти дни.

История об очередях в боровлянском онкоцентре, описанная борисовским предпринимателем Виктором Горбачевым, собрала за несколько дней около тысячи репостов и несколько сотен комментариев со всего мира.

«Салідарнасць» расспросила автора о предыстории появления записи в соцсети, настроениях людей в очередях центра, а также о возможном решении проблемы.

Насмотрелся на всякое

По словам Виктора, в онкоцентр в Боровлянах он в течение года возит на консультации свою родственницу.

— Приезжаешь к 7 утра, уезжаешь из центра в 6 вечера. Все время в очередях. Очереди не уменьшаются, они только увеличиваются. Насмотрелся за это время на всякое, — описал в двух словах стандартный день посетителя онкоцентра собеседник.

Во время недавнего посещения больницы он и написал об увиденном на своей странице в Facebook. Виктор признает, что его пост получился эмоциональным, но «в таком месте и при таких обстоятельствах вряд ли могло получиться иначе».

— Я высказал свою точку зрения, написал, как есть.

«Пишут со всего мира»

Бурная реакция на публикацию удивила автора, но он понимает ее причины:

— Отзывов огромное количество. Пишут со всего мира — из США, России. Эта проблема очень болезненная. Я думаю, в Беларуси она затрагивает едва ли не каждого. Через это прошли или родные и близкие, или одноклассники и знакомые. У меня одноклассник в 33 года умер, потом второй — в 42. Друзья, знакомые. Предприниматель из Минска Андрей Шевчик…

При этом собеседник отметил, что тема онкологии простыми белорусами замалчивается: «Люди стесняются об этом говорить».

О бизнесе на трагедии

Общественный активист поделился наблюдением и о том, как на беде пациентов центра зарабатываются деньги:

— Те же киоски, ларечки в центре, куда можно зайти кофе выпить и булочку съесть. Цены на порядок выше, чем за стенами больницы. Люди болеют, но кто-то еще и наживается на этом. Или взять посуточные квартиры в поселке рядом, куда селятся иногородние — такое впечатление, что цены там выше, чем в Минске.

О чем говорят в очередях

Виктор Горбачев рассказал, что в очередях люди жалуются на общую ситуацию, на трудности с транспортом, на дорогие лекарства.

— Общаешься там с людьми, и они говорят обо всех этих проблемах. Но лишь в этом узком кругу: дальше не идут, понимая, что оставлены со своими проблемами наедине. Одним словом, выкручивайтесь, как хотите, скажите спасибо, что еще сидите в этих очередях и что вообще попали в эту больницу.

Активист считает, что реальное количество заболевших и умерших от онкологии может замалчиваться:

— Сколько в очередях просидел — люди все время об этом говорят. Умирает родственник от рака, а ему пишут в свидетельстве, что от возраста или от сердечной недостаточности. И в комментариях мне об этом пишут. Так что нужно эту тему как-то поднимать.

«Когда проходишь мимо памятника городовому…»

— Тяжело, конечно, все это слушать и видеть. И когда потом идешь мимо памятника городовому и слышишь от министра МВД, что это святое место, хочется сказать, что святым местом должны стать Боровляны и памятник врачу. Спасибо врачам, которые в этой ситуации делают все, чтобы спасти всех этих людей, — рассказал общественный активист.

Как Жарко и Лукашенко боролись с очередями

Предприниматель из Борисова напомнил про обещание бывшего министра здравоохранения, нынешнего вице-премьера Василия Жарко убрать очереди из больниц, сделанное им в 2012-м:

— И что мы видим? Жарко на повышение пошел, а очереди как были, так и остались. Или Лукашенко, который перед выборами 2010 года пообещал к пятнадцатому году, что и очередей не будет, и что больницы оснастят всем необходимым, и что все будет на лучшем мировом уровне. Сегодня 2017-й, а ситуация все там же.

Ну, построили поликлинику онкологическую, спасибо. А дальше что? Очереди как были, так и остаются. Во всех городах проблемы есть. В Гродно никак не построят центр.

Проблема острая, о ней нужно говорить везде. И пусть Лукашенко, Жарко и другие свои совещания в Боровлянах проводят. Сначала о болезнях нужно говорить, а потом уже о парадах.