Владимир Самсонов победил на старте ЧМ в Германии

Владимир Самсонов победил на старте ЧМ в Германии1
- 31.05.2017, 22:40
Белорусский мастер малой ракетки уверенно обыграл представителя Азербайджана Янь Ксинюя.
Белорус Владимир Самсонов победил на старте чемпионата мира по настольному теннису в немецком Дюссельдорфе, передает БелТА.
Ведущий белорусский игрок посеян на турнире под 12-м номером из 96 участников. В первом круге Владимир Самсонов уверенно переиграл Янь Ксинюя, представляющего Азербайджан, - 4:0 (11:8, 11:5, 11:3, 11:2). Александр Ханин, пробившийся в основную сетку из квалификации, уступил представителю Китая Линь Гаоюань - 0:4 (4:11, 3:11, 2:11, 4:11).
В женской части соревнований белоруска Виктория Павлович выиграли в первом матче у Толиу Айкатерини из Греции - 4:0 (12:10, 11:5, 11:5, 11:9). Алина Орловская проиграла Ду Хо Кхем из Китая - 0:4 (6:11, 2:11, 3:11, 8:11).
Чемпионат мира по настольному теннису продлится в Дюссельдорфе до 5 июня.
Среди белорусских игроков наиболее успешно на мировых форумах выступал Владимир Самсонов, который является серебряным призером турнира 1997 года в Манчестере.