Спорт и политика 1 Валерий Коронкевич, 6tv.by

31.05.2017, 22:55

Никакие «разносы» правителя не поменяют суть планомерного падения результатов в белорусском спорте.

Стало расхожей фразой – «спорт вне политики». Этот принцип даже закреплен в статье 53 Олимпийской хартии, которая гласит: «На олимпийских объектах и в других местах проведения соревнований запрещается любая политическая, религиозная или расовая пропаганда».

Олимпийская хартия как бы сама по себе, а значение политики в спорте в прошлые и нынешние времена нельзя переоценить. Фактически спорт и есть политика в развернутой форме. Об уровне спортивных результатов страны судят об общем положении дел, экономическом и социальном состоянии общества, политическом укладе и дальновидности руководства страны.

Ни для кого ни секрет, что очередной «разнос», устроенный правителем по поводу неудачного выступления нашей сборной на чемпионате мира по хоккею есть ни что иное как зеркальное отражение ручного управления страной, культивируемое «галоўным». Последние годы и десятилетия во власти Александра Лукашенко ничего не изменилось в политической демократизации страны. Все та же «кампанейщина», все те же люди в карточной колоде власти, тусуемые диктатором. Как и правитель, эти люди по его мнению разносторонне подготовлены в управлении всем государственным комплексом-хоть сельским хозяйством, хоть космическими программами.

И эта «котовасия» будет продолжаться, по моему мнению, пока мы не станем на путь развития мирового сообщества, учитывая их ошибки и слабые места. Сколько бы не говорилось об огромных средствах, затрачиваемых на спорт и при этом не получающим от этого существенной отдачи- ничего сверхъестественного не произойдет. Волшебной палочки у правителя нет. Надо коренным образом поменять политику и тактику формирования программ подготовки спортсменов. То, несметное количество функционеров от спорта в Минске, не занимающееся конкретно делами, а ведущие «подковерные» интриги против друг друга, в дальнейшем усугубят еще более негативно положение дел.

А ведь ларчик открывается совсем просто. Выражу своё мнение. Проживая в глубинке более 30 лет и анализируя все это многообразное время, прихожу к выводу, что фактор удаленности от крупных промышленных центров, чистый воздух и экологическое питание дает возможность для развития здорового молодого поколения незашоренного на прелестях городской жизни. На примере трудностей выживания их родителей у них формируется целенаправленная психологическая направленность на результат и понимание того, что всё зависит только от них.

Пример этому Забелышинская средняя школа Хотимского района. Ученики которой вот уже на протяжении более 13 лет постоянно завоевывают призовые места в соревнованиях различного ранга, вплоть до республиканских по зимнему и летнему биатлону, в спартакиаде «Здоровье», футболу. А причина всему этому, энтузиаст простой учитель физвоспитания Александр Степченко, который готовит не только хороших спортсменов, но и патриотически и морально устойчивых и достойных граждан Республики Беларусь. Предложение таково. Этих ребят необходимо двигать в специализированные спортивные школы для повышения их подготовки и нацеливания на более высокие результаты. Укреплять материальную базу таких школ, платить достойную заработную плату таким тренерам от народа. В этом и заключается первый этап больших побед в будущем. Это не затратный, реальный путь в реорганизации в спорте. Из всего вышесказанного сделаю несколько выводов.

– никакие «разносы» не поменяют суть планомерного падения результатов в спорте

– необходимо проанализировать методику отбора, зачисления и целенаправленной подготовки юных спортсменов не только с ежегодной программой результатов, но и ежемесячной и ежедневной.

– упор в отборе, подготовке резерва будущих «олимпийцев» и чемпионов необходимо искать и находить в регионах и глубинке, а не по «телефонному праву» и родственным и дружеским связям. И только это может повлиять на будущие успехи наших спортсменов.

Валерий Коронкевич, 6tv.by