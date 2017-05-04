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«Люди получают $50, да и то продуктами»

  • 4.05.2017, 7:48
Фото: fotobel.by

Жительница Щарковщинского района рассказала о том, как выживает самый бедный регион страны.

По данным статистики, меньше всего по-прежнему получают жители Шарковщинского района Витебской области. Официальная «средняя» зарплата в марте здесь якобы составила 447,2 рубля (меньше $ 240).

В последние годы Шарковщина основательно закрепилась в антилидерах списка самых бедных районов Беларуси. Это аграрный регион — в сельском хозяйстве занято около 40% жителей.

— Очень сложная ситуация. Промышленности практически никой. Консервный работает еле-еле. Люди у нас в основном в сельском хозяйстве работают. А зарплаты там сами знаете какие. Получит человек свою сотню рублей. Да и только через магазин, продуктами, — рассказала «Салідарнасці» краевед из Германович Ада Райченок.

По ее словам, этой весной ситуацию в районе усугубила неблагоприятная погода:

— Дожди шли все время. До сих пор в поле не выехали пахать — вода стоит. Кризисное положение.

Ада Эльевна считает, что ситуация, в которой оказался Шарковщинский район, не уникальна для Витебской области или Беларуси.

— У меня есть друзья в соседних районах. В том же Глубоком сейчас тоже трудно живется. Как и много где в Беларуси.


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