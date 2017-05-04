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Главный следователь построит элитный особняк в Дроздах

  • 4.05.2017, 7:56
Иван Носкевич
Фотo: sk.gov.by

Иван Носкевич стал собственником участка в «Дроздах-2», хотя уже получил льготный коттедж в Пинске.

Председатель Следственного комитета Иван Носкевич готовится стать новым жителем «Дроздов-2». Право построить элитный коттедж на окраине Минска главный следователь страны получил по решению Мингорисполкома от 25 ноября 2016 года №3517 «для служебного пользования», сообщает nn.by.

Казалось бы, обычная история - более 100 представителей лукашенковской «элиты» получили такие же участки. Но случай Носкевича нетипичный сразу по нескольким показателям.

Журналисты уже рассказывали историю жизни чиновника. Напомним, что у него вместе с женой Ириной четверо детей. В связи с этим Носкевичи имели право стать в Минске в очередь на жилье для многодетных семей. Этот список движется относительно быстро и позволяет претендовать, например, на квартиру в панельном доме в Каменной горке.

Однако Носкевич попал в «спецочередь». Согласно данным на сайте Мингорисполкома, в отдельном списке Центрального района он находится на 2-м месте. Руководитель администрации Лукашенко Наталья Качанова стояла в очереди сразу вслед за ним, под номером 3.

На протяжении последних лет топ-чиновники получали свои элитные участки не в собственность, а по праву пожизненного наследуемого владения. Хозяином земли формально оставалось государство. Носкевич же уже стал полноценным собственником своих 15 соток.

В документе на выделение земли указано, что в течение 8 лет с момента регистрации дома он не сможет продать свой коттедж.

Получил ли Носкевич кредит на строительство дома, неизвестно, однако в документах несколько раз упоминаются нормы закона, которые, в принципе, предусматривают привлечение льготных средств.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что в середине 2000-ых семья Ивана Носкевича уже строила льготный коттедж! Дом находится в Пинском районе Жилгородок, это своеобразные местные «Дрозды». В этом полесском городе Носкевич возглавлял районную прокуратуру.

«Например, ближайший сосед Носкевич - Михаил Самолазов, первый заместитель председателя Пинского горисполкома. А через дорогу живет самый богатый житель Пинска - как говорит молва, миллионер - Виктор Лемешевский, обладающий сразу двумя элитными участками», - говорится в расследованиях журналистов.

На строительство коттеджа Носкевичи взяли $10 тысяч в эквиваленте. Деньги надо выплатить до 2027 года, но уже по нынешнему курсу общая сумма «усохла» за счет девальваций до $ 1150.


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