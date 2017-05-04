Генсек Международной федерации муай-тай: Таиланд воспринимает Беларусь как лидера в нашем спорте 4.05.2017, 7:59

Стефан Фокс

В Минске готовы к чемпионату мира по муай-тай.

Сборную Таиланда простимулировали финансово на то, чтобы опередить Беларусь в общекомандном зачете чемпионата мира по муай-тай в Минске. Об этом, а также о неудачной шутке немецкого спортивного чиновника о дорогах в столице и готовности белорусской сборной к старту — в материале tut.by.

«Тайцы понимают, что победить белорусов в гостях будет крайне сложно»

Чемпионат мира по тайскому боксу пройдет в минском Дворце спорта с 4 по 12 мая. Накануне торжественного открытия первенства состоялась пресс-конференция, где главным спикером стал генсек Международной федерации муай-тай (IFMA) Стефан Фокс.

— Таиланд, родина муай-тай, очень серьезно отнесся к подготовке и соперничеству с Беларусью, — сказал Фокс. — У тайцев был трехмесячный сбор. Руководство Таиланда готово заплатить каждому победителю из своей страны по 30 тысяч долларов. А в случае, если тайцы обойдут Беларусь в медальном зачете, команду ждет бонус. Они воспринимают Беларусь как одного из лидеров в нашем спорте и понимают, что победить белорусов в гостях будет крайне сложно.

Журналисты спросили о размере призовых для белорусских бойцов. Глава федерации кикбоксинга и таиландского бокса в Беларуси Юрий Караев ждал инициативы от главного тренера команды Михаила Степанова. Тот обратился к пресс-секретарю Министерства спорта и туризма Владимиру Нестеровичу:

— Я имею право отвечать? — спросил Степанов.

— Имеете право хранить молчание, — напомнил пресс-секретарь.

Из тупика коллег вывел сам Караев, замминистра внутренних дел:

— Ответить здесь правильно будет так: «Не корысти ради, а национальной гордости для».

Неудачная шутка гостя из Германии про дороги в Минске, построенные немцами

9 мая, в День Победы, решено приостановить первенства мира по муай-тай.

— Присоединимся к празднованию Дня Победы, — объяснил Стефан Фокс. — Мы живем в непростые времена, и здорово иметь повод объединиться вокруг идеи мира и гармонии.

— Организуем в этот день для спортсменов поездку на «Линию Сталина», — добавил Юрий Караев. — Думаю, тому, кто более-менее наслышан о таком историческом великом событии, как Вторая мировая война, будет полезно и интересно увидеть реконструкцию танкового сражения. Все-таки люди приехали со всего мира — не только из Европы. Гости узнают о тяжелой судьбе нашего народа в этот период и проникнутся еще большим уважением.

Говоря об условиях проведения чемпионата в Минске, Фокс отметил красоту города и, вместе с тем, отпустил сомнительную шутку, учитывая то, что в послевоенные годы немецкие пленные действительно отстраивали белорусскую столицу.

— Особенно великолепны здесь дороги, — сказал Фокс. — Видимо, они были построены немцами, что многое значит!

Сам Фокс родом из Германии.

Минский чемпионат — первый для муай-тай под покровительством МОК

Стефан Фокс полагает, что белорусская федерация является одним из важнейших членов IFMA.

— В течение многих лет ваши спортсмены добивались блестящих побед, — объясняет он. — Бойцы заслужили для страны право проведения чемпионата мира. И нынешнее первенство в Минске — историческое событие сразу по нескольким причинам. Во-первых, оно впервые пройдет под патронажем Международного олимпийского комитета. Это значит, что соревноваться будем «под пятью кольцами». Во-вторых, Иран впервые отправил на чемпионат женскую команду в полном составе. Очень рад, что это произошло в Минске. Как вы знаете, мужчины и женщины в Иране не могут находиться в одном помещении. Наш спорт основан на уважении и дружбе, а вопросы политики не выносим на обсуждение. Независимо от того Иран или Израиль представляют спортсмены, их присутствие на одном мероприятии доказывает, что диалог возможен.

Генсек IFMA отметил, что чемпионат мира — последняя возможность для спортсменов отобраться на Всемирные игры (Олимпиада для неолимпийских видов спорта. — Прим. ред.) в польском Вроцлаве, которые пройдут с 20 по 30 июля.

Приглашение на минский старт получили 70 национальных федераций. В итоге количество стран-участниц колеблется в диапазоне 60−65, что соответствует ожиданиям IFMA. Число соревнующихся спортсменов выше прошлогоднего результата на 10 процентов.

Транслировать минский чемпионат обещают по всему миру и надеются во время финалов собрать у телеэкранов 20-миллионную аудиторию. Отметим, что на 10 и 11 мая запланированы полуфиналы, а 12 мая состоятся решающие бои.

— Не стоит задача обязательно заполнить Дворец спорта, скажем так, насильственным путем, — рассказал о спросе на билеты Юрий Караев. — Думаю, что та небольшая цена — 4 рубля за квиток — вполне является золотой серединой. Обсуждали то, чтобы сделать вход на чемпионат свободным хотя бы на стадии полуфинала, но руководство Национального олимпийского комитета и Министерство спорта и туризма настояло на том, что нам не нужны искусственно заполненные триб уны. А чтобы избежать неразберихи, давки, нарушений общественного порядка, решили регулировать процесс заполняемости арены небольшой ценой за вход на соревнования. Заодно и посмотрим, какой же интерес к нам.

«Спорт — дело ответственное, государственное»

Белорусская команда готовилась к турниру в центре олимпийской подготовки «Стайки». Глава национальной федерации Юрий Караев посещал тренировки спортсменов и отметил отличные условия питания и проживания на базе.

— Настрой боевой, — добавил Юрий Хаджимуратович. — Жаль только, что из-за повреждения связок снялась Мария Валент, а у Андрея Кулебина открылась старая травма. Невозможно годами работать с одними и теми же чемпионами. Кто-то должен прийти им на смену. Посмотрим, как дебютантам поможет раскрыться и стать первыми номерами команды домашний чемпионат.

Кулебина, выступающего в категории до 71 кг, заменит Вадим Васьков. У мужчин также выступят Виталий Лемеш, Сагиф Гасанов (оба — до 48 кг), Николай Сведомский (до 54 кг), Эдуард Михович (до 57 кг), Владислав Синицкий (до 60 кг), Артем Аванесов (до 63,5 кг), Дмитрий Варец (до 67 кг), Виталий Гурков (до 75 кг), Дмитрий Валент (до 81 кг), Евгений Волчек (до 86 кг), Денис Гончеронок (до 91 кг) и Андрей Герасимчук (свыше 91 кг).

В молодежной категории (U-23) Беларусь представят Сергей Андрухович (до 48 кг), Павел Долгий (до 57 кг), Артем Винник (до 60 кг), Максим Петкевич (до 63,5 кг), Роман Довнар (до 67 кг), Дмитрий Филипов (до 71 кг), Никита Шостак (до 75 кг), Карен Тумасян (до 81 кг), Секу Бангура (до 86 кг), Иван Данилов (до 91 кг) и Владислав Шедко (свыше 91 кг).

А так выглядит состав у женщин, который поборется за медали чемпионата: Елена Лешкевич (до 45 кг), Людмила Числова (до 48 кг), Анастасия Калашникова (до 51 кг), Мария Жук (до 54 кг), Татьяна Лукашова (до 57 кг), Юлия Пученя (до 60 кг), Дарья Белькова (до 63,5 кг), Вероника Соболь (до 67 кг), Анастасия Молчанская (до 71 кг), Мария Белуш (до 75 кг) и Диана Емельянова (свыше 75 кг).