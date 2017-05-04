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Макрон победил в последних дебатах перед выборами президента Франции

  • 4.05.2017, 8:12

Предпочтение лидеру движения «Вперед» отдали около двух третей телезрителей.

Кандидаты в президенты Франции — основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — провели последние теледебаты за три дня до второго тура выборов. Большую часть времени диалог напоминал скандал, по опросам более убедительным с серьезным перевесом зрители признали Макрона, сообщает ria.ru.

Первый тур президентских выборов состоялся 23 апреля, по его итогам лучшим с 24,01% голосов стал Макрон, Ле Пен финишировала следом — 21,3%. Второй тур пройдет 7 мая.

Тон дискуссии задала Ле Пен, которой по жребию выпало открывать дебаты. Лидер Нацфронта сразу бросилась в бой, "выстрелив" в Макрона целой серией обвинений.

"Господин Макрон представляет неконтролируемую глобализацию, неустойчивость, войну всех против всех, расхищение экономики, в частности, крупных предприятий, раздробление страны, коммунитаризм. Все это под управлением господина (президента Франции Франсуа) Олланда, который операцией руководит, сейчас это ясно как никогда", — заявила Ле Пен.

Лидер Нацфронта также охарактеризовала оппонента как "взлелеянное чадо" французских элит, кампанией которого занимается "Социалистическая партия" Олланда. О работе Макрона в Елисейском дворце и в правительстве социалистов она в ходе эфира напоминала при любом удобном случае.

В ответ основатель движения "Вперед" заявил, что Ле Пен не хочет вести открытые, взвешенные, демократические дебаты и обвинил ее во лжи. "Вы наследница фамилии (основатель Нацфронта — Жан-Мари Ле Пен, отец Марин Ле Пен), крайне правой политической партии, системы, процветающей за счет недовольства французов на протяжении долгих лет", — сказал Макрон.

"Вы хотите убедить французов в том, что глобализация для нас слишком тяжела, что Европа слишком тяжела, поэтому нужно отступить, закрыть границы, выйти из еврозоны, из ЕС… Этому духу поражения я противопоставляю свой проект, выступая за достижения Франции, потому что Франция всегда добивалась успеха", — заявил бывший министр экономики.

В ходе дебатов он также отметил, что не несет ответственности за пятилетку Олланда, что был не согласен с политикой властей и поэтому ушел в отставку с поста министра экономики. В ответ Ле Пен назвала оппонента Олландом-младшим и выразила мнение, что уход Макрона из правительства — лишь ширма, а сам он является политическим наследником действующего президента Франции, его креатурой.

В целом, по мнению политических телекомментаторов, дебаты получились совсем не такими, какими их хотели бы увидеть избиратели, и гораздо хуже эфиров прошлых лет: Ле Пен должным образом не представила своего проекта, сохранив роль оппозиционера, который беспрестанно атакует представителя власти, полностью сконцентрировавшись лишь на этих атаках, а Макрон поддался эмоциям и также большую часть времени вел дискуссию на повышенных тонах, проводя ответные выпады в сторону лидера Нацфронта, бросая обвинения во лжи и мало говоря по существу.

Диалог с Россией и отношения с США

Отвечая на вопрос ведущих, как в случае победы на президентских выборах кандидаты будут строить отношения с президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, Макрон заявил, что прочные связи с Соединенными Штатами как традиционным стратегическим партнером являются приоритетом и что он будет стремиться к укреплению диалога с лидером США, в частности, по вопросам борьбы с терроризмом, по проблемам изменения климата. В свою очередь Путина он назвал "рабочим партнером" по "региональным проблемам" — украинскому и сирийскому кризису — при этом отметив, что давлению главы российского государства поддаваться не намерен.

"Это будет рабочий партнер по некоторым региональным проблемам, по которым мы будем вести диалог, но отдавая себе отчет в том, что по многим вопросам у нас разные приоритеты и ценности", — сказал Макрон.

В свою очередь Ле Пен заявила, что хочет добиться баланса в отношениях с Россией и США. "У нас нет никаких причин вести "холодную войну" с Россией, и есть все причины строить с ней дипломатические, торговые, стратегические отношения, потому что это великая страна", — сказала лидер Нацфронта.

Макрон собирается продолжить диалог с РФ, если станет президентом Франции

Ле Пен также обвинила оппонента в стремлении угодить Германии вопреки национальным интересам. "Как бы там ни было, Францией в любом случае будет руководить женщина: либо я, либо госпожа (канцлер Германии Ангела) Меркель", — пошутила она.

Кандидаты также резко разошлись во мнениях по поводу единой европейской валюты. Так, Ле Пен призвала к возвращению национальной валюты — французского франка — для внутренних расчетов, при этом сохранив евро как общую валюту, с которой по-прежнему смогут работать банки и крупные компании. Лидер Нацфронта полагает, что возврат национальной валюты облегчит для Франции конкуренцию на международных рынках.

В свою очередь Макрон заявил, что наличие двух валют невозможно. По его словам, Франция существует в условиях интегрированной европейской экономики, поэтому отказ от евро приведет к снижению конкурентоспособности страны, а возвращение франка представляет огромную опасность для французов.

С очевидным преимуществом

По данным опроса, проведенного компанией Elabe по заказу французского информационного телеканала BFMTV, более убедительным Макрона назвали 63% телезрителей, Ле Пен — 34%, еще 3% не определились (репрезентативный опрос на основе выборки, 1,3 тысячи участников).

При этом Макрону отдало предпочтение большинство избирателей кандидатов, потерпевших поражение в первом туре выборов. Так, избиратели кандидата от "Республиканцев", правоцентриста Франсуа Фийона поделились следующим образом: 58% признали более убедительным Макрона, 38% высказались за Ле Пен.

Две трети (66%) избирателей лидера "Непокорившейся Франции", представителя крайне левых Жан-Люка Меланшона также отдали предпочтение Макрону, Ле Пен — 30%.

Результаты онлайн-опроса на сайте газеты Figaro оказались схожими: 65% за Макрона, 35% — за Ле Пен.

Согласно результатам последнего опроса компании OpinionWay, Макрон во втором туре одержит победу над Ле Пен с результатом 60% голосов избирателей против 40%. Опрос проводился в период с 30 апреля по 2 мая, в нем приняли участие 1,9 тысячи французов от 18 лет.


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