Олег Волчек: Милиционерам нужен профсоюз 14 4.05.2017, 8:20

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Олег Волчек

Фото: charter97.org

Правозащитник и бывший следователь высказался о скандале в Кричевском РОВД.

Милицейское руководство Могилевской области отреагировало на публикации в СМИ, в котором 11 милиционеров из Кричевского РОВД обвиняют руководство в злоупотреблении полномочиями. Среди прочего, милиционеры жаловались на то, что руководство требует делиться премиями, необоснованно переводит на усиленный режим несения службы, пренебрежительно ведет себя с подчиненными.

В заявлении на сайте Могилевского управления внутренних дел утверждается, что по перечисленным фактам начата проверка. Однако при этом, не дождавшись результатов расследования, милицейское руководство называет СМИ, которые обнародовали информацию о нарушениях, «деструктивными», а часть сведений в материале — «искаженными», «субъективными» и не соответствующими действительности».

Конфликт между 11 милиционерами-бунтарями из Кричева и руководством тамошнего РОВД прокомментировал «Белсату» правозащитник и бывший следователь Олег Волчек.

«Должен быть полицейский профсоюз. Там, где руководство заставляет людей составлять протоколы, должно быть место, куда можно пойти и пожаловаться. Для этого во всем мире есть международный полицейский профсоюз», — заявил Олег Волчек.