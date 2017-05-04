Олег Волчек: Милиционерам нужен профсоюз

Олег Волчек: Милиционерам нужен профсоюз14
- 4.05.2017, 8:20
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Правозащитник и бывший следователь высказался о скандале в Кричевском РОВД.
Милицейское руководство Могилевской области отреагировало на публикации в СМИ, в котором 11 милиционеров из Кричевского РОВД обвиняют руководство в злоупотреблении полномочиями. Среди прочего, милиционеры жаловались на то, что руководство требует делиться премиями, необоснованно переводит на усиленный режим несения службы, пренебрежительно ведет себя с подчиненными.
В заявлении на сайте Могилевского управления внутренних дел утверждается, что по перечисленным фактам начата проверка. Однако при этом, не дождавшись результатов расследования, милицейское руководство называет СМИ, которые обнародовали информацию о нарушениях, «деструктивными», а часть сведений в материале — «искаженными», «субъективными» и не соответствующими действительности».
Конфликт между 11 милиционерами-бунтарями из Кричева и руководством тамошнего РОВД прокомментировал «Белсату» правозащитник и бывший следователь Олег Волчек.
«Должен быть полицейский профсоюз. Там, где руководство заставляет людей составлять протоколы, должно быть место, куда можно пойти и пожаловаться. Для этого во всем мире есть международный полицейский профсоюз», — заявил Олег Волчек.