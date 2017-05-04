В Испании изобрели мороженое из пива 4.05.2017, 8:28

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Для широкой публики оно пока недоступно.

Две испанских компании, одна из которых занимается производством пива, а другая — созданием мороженого, объединили усилия для создания своеобразного гибрида из этих двух продуктов. Мороженое из пива было представлено на традиционно проходящей в Испании выставке для гурманов, сообщает mk.ru.

По словам создателей, необычное мороженое планируется производить исключительно из натурального сырья, не используя при этом консервантов, ароматизаторов или вкусовых добавок. Оно будет обладать привкусом шоколада, кофе и карамели, а также стойким послевкусием хмеля и солода. Подавать мороженое из пива планируется в так называемых ресторанах «высокой кухни».

В прошлом учёные, представляющие Университет Гента в Бельгии, представили несколько менее аппетитный, но, по мнению создателей, имеющий немалые перспективы «рецепт» — они предложили делать пиво из мочи. Для этого специалисты создали устройство на солнечных батареях, позволяющее разделить человеческую мочу на пригодную для питься воду и минеральные удобрения.

Многие учёные считают, что употребление (и, в особенности, злоупотребление) пивом чревато целым рядом опасных последствий для здоровья. К примеру, специалисты, представляющие Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана, утверждают, что выпивание большого количества пива «залпом» может приводить к развитию целого ряда проблем с сердцем, вплоть до инфаркта. В начале прошлого года специалисты из канадского Университета МакМастера пришли к выводу, что употребление алкогольных напитков, в том числе пива, оказывает разрушительное воздействие на мозг подростков. А специалисты из университета имени Томаша Гаррига Масарика утверждают, что традиция употребления пива является одной из ключевых причин, по которым Чехия занимает первое место в Европейском Союзе по числу людей с избыточной массой тела на душу населения.

Следует отметить, что некоторые учёные за пиво отчасти «заступаются» — к примеру, около года назад специалисты из Италии обнаружили свидетельства в пользу того, что умеренное употребление данного напитка (одну пинту, или 0,5 литра пива в день) способно не повышать, а, напротив, несколько снизить вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Однако некоторые специалисты (в частности, Тим Стокуэлл из Университета города Виктория) придерживаются мнения, что научные работы «защитников» алкогольных напитков следует воспринимать с немалой долей скептицизма — часто исследования такого рода проводятся с грубыми нарушениями.