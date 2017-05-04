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Украина выиграла «Битву наций»

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  • 4.05.2017, 8:49
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Украинцы одолели россиян в финале чемпионата мира по историческому средневековому бою.

Сборная Украины победила в чемпионате мира по историческому средневековому бою (ИСБ) «Битва наций», разбив в финале россиян. Об этом на своей странице в Faceook cообщил внефракционный народный депутат Украины Борислав Береза.

«Впервые за восемь лет на чемпионате мира по ИСБ в рамках «Битвы наций», которая проходила в этот раз в Барселоне, в финальном бою за первое место 21 на 21 победила сборная Украины. Победила сборную России. Фактически лидера соревнований. Жестко и бескомпромиссно! Наши парни победили и везут домой долгожданную победу», – сообщил он.

Нардеп подчеркнул, что украинская сборная не получала никакой финансовой поддержки со стороны государства.


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