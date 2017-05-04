Трамп нацелен на «дипломатический прорыв» на Ближнем Востоке 4.05.2017, 9:02

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Дональд Трамп

Фото: Reuters

Президент США готов быть посредником на переговорах между Израилем и палестинцами.

В среду, в ходе первой встречи президента США Дональда Трампа и руководителя Палестинской автономии Махмуда Аббаса, состоявшейся в Белом доме, Трамп и Аббас договорились попытаться осуществить дипломатический прорыв в переговорах по установлению мира на Ближнем востоке, сообщает «Голос Америки».

Палестинцы и израильтяне должны вместе работать над достижением соглашения, сказал Трамп. «Я с радостью могу быть посредником, и мы сделаем это», – подчеркнул президент США.

Трамп также отметил, что за свою жизнь не раз слышал, что, «наверное, самая сложная сделка» – это достижение договоренности междуизраильтянами и палестинцами. «Давайте попробуем доказать, что это не так, договорились?» – сказал Трамп.

Выступая рядом с президентом США в зале Рузвельта, Аббас сообщил журналистам, что уверен в способности сторон достичь «исторического мирного соглашения» под «смелым руководством и благодаря замечательным способностям переговорщика», присущим Дональду Трампу.

По завершении выступления Аббас пожал Трампу руку и сказал: «С вами, господин президент, у нас есть надежда».

Несколько минут спустя – по дороге на ланч в сопровождении вице-президента Майка Пенса и госсекретаря Рекса Тиллерсона – Трамп сказал Аббасу, что заключение мирного договора «может быть, не настолько трудно, как считалось на протяжении лет».

«Мы считаем, что Израиль готов (заключить мирный договор), и вы также готовы. Если обе стороны к этому готовы, мы заключим сделку», – добавил Трамп.

Политическая партия Аббаса – ФАТХ – столкнулась с вызовом в лице оппозиционного движения ХАМАС, контролирующего Сектор Газа.

В понедельник ХАМАС опубликовал программный документ, в котором сформулирована несколько более мягкая, чем прежде, позиция по отношению к Израилю. В этом документе ХАМАС призвал к созданию Палестинского государства в границах до 1967-го года и возвращению беженцев в свои дома на территории Израиля. Одновременно в опубликованном тексте отвергается «любая альтернатива полному освобождению Палестины на территории от реки до моря».

Правительство Израиля назвало политическую программу ХАМАС попыткой «одурачить» международное сообщество.

В среду Аббас предупредил, что Израиль «не должен предпринимать односторонних шагов до заключения соглашения».

Выступая в Белом доме, лидер Палестинской автономии сказал, что «пришло время для Израиля прекратить оккупацию нашего народа и нашей земли».

Ожидается, что Трамп совершит визит в Израиль в конце нынешнего месяца.