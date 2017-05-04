закрыть
4 мая 2017, четверг, 12:27
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Трамп нацелен на «дипломатический прорыв» на Ближнем Востоке

  • 4.05.2017, 9:02
  • 4,717
Дональд Трамп
Фото: Reuters

Президент США готов быть посредником на переговорах между Израилем и палестинцами.

В среду, в ходе первой встречи президента США Дональда Трампа и руководителя Палестинской автономии Махмуда Аббаса, состоявшейся в Белом доме, Трамп и Аббас договорились попытаться осуществить дипломатический прорыв в переговорах по установлению мира на Ближнем востоке, сообщает «Голос Америки».

Палестинцы и израильтяне должны вместе работать над достижением соглашения, сказал Трамп. «Я с радостью могу быть посредником, и мы сделаем это», – подчеркнул президент США.

Трамп также отметил, что за свою жизнь не раз слышал, что, «наверное, самая сложная сделка» – это достижение договоренности междуизраильтянами и палестинцами. «Давайте попробуем доказать, что это не так, договорились?» – сказал Трамп.

Выступая рядом с президентом США в зале Рузвельта, Аббас сообщил журналистам, что уверен в способности сторон достичь «исторического мирного соглашения» под «смелым руководством и благодаря замечательным способностям переговорщика», присущим Дональду Трампу.

По завершении выступления Аббас пожал Трампу руку и сказал: «С вами, господин президент, у нас есть надежда».

Несколько минут спустя – по дороге на ланч в сопровождении вице-президента Майка Пенса и госсекретаря Рекса Тиллерсона – Трамп сказал Аббасу, что заключение мирного договора «может быть, не настолько трудно, как считалось на протяжении лет».

«Мы считаем, что Израиль готов (заключить мирный договор), и вы также готовы. Если обе стороны к этому готовы, мы заключим сделку», – добавил Трамп.

Политическая партия Аббаса – ФАТХ – столкнулась с вызовом в лице оппозиционного движения ХАМАС, контролирующего Сектор Газа.

В понедельник ХАМАС опубликовал программный документ, в котором сформулирована несколько более мягкая, чем прежде, позиция по отношению к Израилю. В этом документе ХАМАС призвал к созданию Палестинского государства в границах до 1967-го года и возвращению беженцев в свои дома на территории Израиля. Одновременно в опубликованном тексте отвергается «любая альтернатива полному освобождению Палестины на территории от реки до моря».

Правительство Израиля назвало политическую программу ХАМАС попыткой «одурачить» международное сообщество.

В среду Аббас предупредил, что Израиль «не должен предпринимать односторонних шагов до заключения соглашения».

Выступая в Белом доме, лидер Палестинской автономии сказал, что «пришло время для Израиля прекратить оккупацию нашего народа и нашей земли».

Ожидается, что Трамп совершит визит в Израиль в конце нынешнего месяца.


Мнение

«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»              ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ
Сказка про майора Цуцика
Сказка про майора Цуцика Анатолий Санотенко
Трудно быть идиотом
Трудно быть идиотом Ирина Халип
Российские мародеры
Российские мародеры Виталий Портников


Интервью

Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим