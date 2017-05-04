Как выглядит дом Домрачевой возле Минского моря

Как выглядит дом Домрачевой возле Минского моря44
- 4.05.2017, 9:12
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В этом доме спортсменка будет жить со своим мужем Уле Бьорндаленом и дочкой Ксенией.
Строительство загородного дома трехкратной олимпийской чемпионки по биатлону Дарьи Домрачевой возле Минского моря в деревне Лапоровичи практически завершено – в нем уже можно жить, сообщает citydog.by.
«Дом почти готов. Все готово к заселению. Остались отделочные работы», — цитирует сайт мастера по фасадным работам Дмитрия. По его словам, дом будет белого цвета. «Но немного освежим краску». За ходом строительства следит лично мать Домрачевой Лариса Алексеевна.
В этом доме Дарья будет жить со своим мужем Уле Эйнаром Бьорндаленом и дочкой Ксенией.
Как писала пресса два года назад, в этом месте когда-то любил отдыхать Владимир Мулявин, а теперь жители гордятся еще одним соседством: необычную новостройку сравнивают то с кораблем, то с горными спусками. Цены на жилье в Лапоровичах (всего 15 км от кольцевой) в 2015 году стартовали от $ 100 000, за простенький деревянный дом на первой береговой линии тогда могли попросить и все $ 300 000.