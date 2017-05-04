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Россия, 21-й век: На выступивших против Путина казаков наложили епитимью

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  • 4.05.2017, 9:58
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Средневековое наказание получили шестеро казаков Кубанского войска.

Шестеро казаков Кубанского казачьего войска, критиковавших президента России Владимира Путина, получили церковное наказание – епитимью, сообщил один из них сайту «Юга.ру». Назначение наказания подтвердили в казачьем сообществе и сам священник, выносивший решение.

«На совете атаманов города войсковой священник Иоанн Гармаш на полгода отлучил от церкви шестерых казаков, часть из которых выступила с критикой президента Владимира Путина», – сказал наказанный казак Евгений Панчук.

В Екатеринодарском районном казачьем обществе подтвердили, что шестерых его членов действительно наказали, но подчеркнули, что речь не идет об отлучении от церкви.

«Отлучением от церкви это называть неверно, это епитимья – вид церковного наказания. Каков срок епитимьи и за что она была наложена, неизвестно», – сказал представитель казачьего сообщества.

Решение о назначении наказания выносил протоиерей Иоанн Гармаш, духовник Кубанского казачьего войска. Причины наказания он уточнить отказался, сославшись на тайну исповеди.

В конце апреля несколько казаков, в том числе Евгений Панчук, пришли в открывшийся в Краснодаре штаб политика Алексея Навального. Там они попытались дать пресс-конференцию, которую сорвали другие люди в казачьей форме: они ворвались в помещение и закидали присутствовавших яйцами, а также обсыпали мукой.


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